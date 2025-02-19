Купувати посадковий матеріал краще лише у перевірених офіційних магазинах

Одна з поширених проблем, з якою стикаються городники, – це гіркота різних овочів, зокрема, болгарського перцю. Якщо плоди мають гіркий присмак, це сигналізує про допущену помилку в догляді за перцем. Детальніше про поширені помилки пише ProstoWay.

Невірний вибір насіння

В основному гіркота в болгарському перці пов'язана з неправильним вибором насіння. Купувати посадковий матеріал краще лише у перевірених офіційних магазинах, де можна бути впевненим у якості насіння. Натомість покупка розсади чи насіння з рук може призвести до отримання неякісного товару. Це підвищує ймовірність того, що перці будуть не лише гіркими, але й менш родючими.

Використання власного насіння

Якщо ви самостійно вирощуєте насіння болгарського перцю, важливо подбати про його ізоляцію. Перці різних сортів можуть випадково запилюватися між собою, що призведе до утворення гібридних рослин. Насіння з таких плодів у наступному сезоні дасть гіркі овочі. Така ситуація часто виникає, коли сортовий перець запилюється з дикими або іншими культурними різновидами перців, що має негативний вплив на смакові якості плодів.

Недотримання правил агротехніки

Не можна забувати, що на смак болгарського перцю впливає не тільки насіння, але й умови вирощування. Перці потребують достатньої кількості сонячного світла, вологи та поживних речовин. Недостатній полив або надлишок вологи можуть стати причиною гіркоти в овочах. Важливо також правильно підібрати місце для посадки, адже перець віддає перевагу теплим, захищеним від вітру ділянкам.

Температурні коливання

Зміни температури, особливо різкі похолодання чи перегрів, можуть негативно вплинути на смакові якості перців. Перці вразливі до стресів, і коли рослини переживають такі коливання, вони можуть почати виробляти більше алкалоїдів, що і викликають гіркоту.

Підживлення та обробка рослин

Правильне підживлення також є важливим фактором. Надмірне використання азотних добрив може призвести до того, що плоди будуть не тільки гіркими, але й занадто великими та водянистими. Важливо дотримуватися балансу в усіх агротехнічних заходах, щоб не завдати шкоди рослинам і отримати максимальний урожай.