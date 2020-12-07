Якщо ви на стадії ремонту, то краще використати білий або інший світлий колір для стін

Зробити маленьку квартиру зручною та затишною – серйозний виклик, проте аж ніяк не нездійсненне завдання. «The Village Україна» спільно з дизайнеркою Марією Сохацькою розповідає, як візуально збільшити простір та використати його переваги.

Стіни та підлога

Якщо ви на стадії ремонту, то краще використати білий або інший світлий колір для стін. Якщо плануєте використати шпалери, панно або малюнок, то візерунок повинен бути великий. Не варто обирати шпалери з дрібним візерунком – краще однотонні або з великим візерунком. Підлогове покриття краще робити без переходу від плитки до паркету або від паркету до ламінату. Обирайте одне покриття для всього простору квартири.

Меблі

Основна порада – меблі мають бути не громіздкі, а співмірні з масштабами квартири. Якщо квартира невелика, то диван повинен бути середніх розмірів. Також треба правильно організувати зберігання речей. Слід зробити так, щоб шафи були невидимками, ніби все зберігається в стінах. Шафа має бути від стелі до підлоги, туди можна вмістити холодильник або весь гардероб.

Візуально ніжки дуже полегшують такі великі предмети, як ліжко або диван. Диван на ніжках виглядає більш повітряно. Є ліжка з розкладним механізмом, у яких можна зберігати речі, але вони візуально виглядають важкими. Краще обрати ліжко на ніжках, оскільки воно виглядатиме легше й під ним можна буде зберігати речі.

Фото «The Village Україна»

Крім того, багато маленького декору з’їдає простір. Краще використовувати декілька великих елементів, ніж багато маленьких.

Дзеркала

Дзеркало має бути на площину стіни. Замість того, щоб повісити окреме маленьке, краще повністю задекорувати дзеркалом стіну замість обробки штукатуркою.

Найчастіше не вистачає місця в прохідних зонах квартири: коридорі, суміжній частині передпокою та кухні. У коридорі дзеркало найбільш функціональне, оскільки можна перед виходом на себе подивитися й заразом візуально збільшити зону. Ванна кімната теж добре підходить для використання дзеркал.

Вікна

Штори не потрібно вішати до середини стіни, краще це робити від стелі до підлоги, тобто від осі до осі.

Фото «The Village Україна»

А якщо маленька кухня?

Якщо кухня дуже маленька, я би пожертвувала розмірами плити, бо ми не часто використовуємо 4 конфорки одночасно – лише коли приходять гості. Двох конфорок буде достатньо для життя. Також можна зробити невелику мийку та поставити невелику посудомийку – у такий спосіб збільшити робочий простір кухні. Крім цього, вбудований у шафу холодильник менше помітний і візуально не забирає простір.