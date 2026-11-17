Спосіб не потребує спеціальних матеріалів або значних витрат

Перед настанням морозів городники намагаються захистити озимий часник від різких перепадів температури та промерзання ґрунту. Для цього зазвичай використовують солому, сухе листя або агроволокно. Однак одна господиня з Прикарпаття знайшла незвичайний матеріал для укриття грядок – опале листя волоського горіха. Більше про цей спосіб пише «Інформатор».

Чим укрити часник перед морозами

Своїм досвідом поділилася городниця Світлана Бойко з Рожнятова. Вона вже понад десять років використовує для укриття озимого часнику та цибулі звичайне листя волоського горіха, яке восени накопичується в саду.

Спосіб не потребує спеціальних матеріалів або значних витрат. Для роботи знадобляться сухе опале листя, попіл і металева сітка.

Спочатку щедро розкладіть горіхове листя по всій поверхні грядки, щоб утворився захисний шар. Потім присипте його попелом. Зверху накрийте посадки металевою сіткою, яка утримуватиме листя на місці під час сильного вітру.

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Таке укриття залишається на грядках протягом зими. Шар органіки допомагає зменшити різкі коливання температури та захищає ґрунт від швидкого промерзання.

Чому навесні горіхове листя не прибирають

Коли навесні потеплішає, металеву сітку можна зняти, а листя залишити на грядці. З часом воно виконуватиме роль природної мульчі.

Такий шар затінює поверхню землі, допомагає утримувати вологу та стримує проростання бур’янів. Завдяки цьому ґрунт повільніше пересихає, а догляд за посадками стає простішим.

За досвідом господині, грядки з часником за такого способу майже не потребують прополювання. Залишається лише стежити за вологістю землі та поливати рослини, якщо тривалий час немає дощів.

Коли краще вкривати озимий часник

Не варто поспішати з укриттям одразу після посадки часнику. Краще дочекатися стійкого похолодання, коли ґрунт почне підмерзати. Якщо накрити грядки надто рано, під товстим шаром органіки може накопичуватися зайва волога.

Важливо також не створювати надто щільного мокрого покриву. Листя має залишатися пухким, щоб не перешкоджати повітрообміну та не спричиняти випрівання рослин.

Навесні огляньте посадки й перевірте стан ґрунту. Якщо під мульчею довго зберігається надмірна вологість, частину листя краще прибрати. Це допоможе створити сприятливі умови для подальшого росту часнику.