Прості поради, як довше зберегти картоплю свіжою

У холодну пору часто виникають проблеми зі зберіганням картоплі – вона може псуватися й утворювати неприємний запах. Сайт Ukr.Media розповідає про лайфхаки з м'ятою та лавровим листям, які допоможуть довше зберегти картоплю свіжою.

Коли вибираєте картоплю на зберігання, то переконайтесь, що серед неї немає пошкоджених та підгнилих плодів, які зможуть зіпсувати решту врожаю. Також важливо, щоб картопля була сухою.

Розкладіть лаврове листя та гілочки м'яти по кутках ящика або ж розподілять між картоплею. Якщо ви хочете посилити ефект, то час від часу міняйте листя на свіже. Перевіряйте, чи м'ята та лавр не втратили аромат.

Такий простий спосіб допоможе до весни зберегти картоплю свіжою. Лавр і м'ята здатні захистити врожай від проростання, запобігти гниттю й допомогти уникнути неприємних запахів. Лаврове листя є натуральним антисептиком: його ароматні олії борються з бактеріями та грибком. Своєю чергою м'ята має освіжаючий аромат і запобігає розвитку плісняви.