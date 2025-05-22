Як зберегти полуницю свіжою якнайдовше: три найкращі способи
Полуниця – ніжна ягода, яка швидко псується, тому її варто правильно зберігати одразу після купівлі. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як зберегти свіжість ягід якомога довше.
Як підготувати полуницю: ключові поради
- Не мийте полуницю та не видаляйте хвостики. Це важливий момент, якщо хочете, щоб ягоди залишалася свіжими довше, ніж один-два дні. Також не варто розрізати плоди.
- Не забудьте перебрати полуницю перед тим, як поставити її до холодильника. Зіпсовані ягоди обов’язково викиньте, адже вони пришвидшують псування усього кошика.
- Якщо ви помітили на полуниці краплі вологи чи соку, додатково просушіть їх паперовим рушником, перш ніж відправити до холодильника.
Як правильно зберігати полуницю?
Полуницю потрібно зберігати в холодильнику за температури 4°C. А ось три найкращі методи зберігання, які гарантуватимуть свіжість плодів до 7 діб.
Зберігайте полуницю на паперовому рушнику
Дно харчового контейнера застеліть паперовим рушником або серветкою. Полуницю переберіть та покладіть ягоди в контейнер, в один шар. Серветка вбиратиме вологу, завдяки чому полуниця залишатиметься сухою, а отже свіжою якомога довше. Ви також можете прикрити контейнер кришкою або вощанкою.
Замочування ягід в содовому розчині
Змішайте столовий оцет (9%) та воду у пропорції 1:3. Перелийте цю суміш у миску та занурте туди полуницю. А потім ретельно просушіть ягоди на рушнику. Коли полуниця повністю висохне, складіть її в застелений паперовим рушником харчовий контейнер та прикрийте зверху кришкою, не закриваючи щільно, та покладіть до холодильника.
Зберігання полуниці в оригінальному пакованні
Найпростіший метод зберігання полуниці – це просто тримати її в холодильнику в оригінальному пакованні. Але є нюанс: перед цим ягоди потрібно перебрати, обов’язково видаливши зіпсовані плоди та просушивши решту рушником.