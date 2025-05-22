Не забудьте перебрати полуницю перед тим, як поставити її до холодильника

Полуниця – ніжна ягода, яка швидко псується, тому її варто правильно зберігати одразу після купівлі. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, як зберегти свіжість ягід якомога довше.

Як підготувати полуницю: ключові поради

Не мийте полуницю та не видаляйте хвостики. Це важливий момент, якщо хочете, щоб ягоди залишалася свіжими довше, ніж один-два дні. Також не варто розрізати плоди. Не забудьте перебрати полуницю перед тим, як поставити її до холодильника. Зіпсовані ягоди обов’язково викиньте, адже вони пришвидшують псування усього кошика. Якщо ви помітили на полуниці краплі вологи чи соку, додатково просушіть їх паперовим рушником, перш ніж відправити до холодильника.

Як правильно зберігати полуницю?

Полуницю потрібно зберігати в холодильнику за температури 4°C. А ось три найкращі методи зберігання, які гарантуватимуть свіжість плодів до 7 діб.

Зберігайте полуницю на паперовому рушнику

Дно харчового контейнера застеліть паперовим рушником або серветкою. Полуницю переберіть та покладіть ягоди в контейнер, в один шар. Серветка вбиратиме вологу, завдяки чому полуниця залишатиметься сухою, а отже свіжою якомога довше. Ви також можете прикрити контейнер кришкою або вощанкою.

Замочування ягід в содовому розчині

Змішайте столовий оцет (9%) та воду у пропорції 1:3. Перелийте цю суміш у миску та занурте туди полуницю. А потім ретельно просушіть ягоди на рушнику. Коли полуниця повністю висохне, складіть її в застелений паперовим рушником харчовий контейнер та прикрийте зверху кришкою, не закриваючи щільно, та покладіть до холодильника.

Зберігання полуниці в оригінальному пакованні

Найпростіший метод зберігання полуниці – це просто тримати її в холодильнику в оригінальному пакованні. Але є нюанс: перед цим ягоди потрібно перебрати, обов’язково видаливши зіпсовані плоди та просушивши решту рушником.