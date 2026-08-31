Льох може стати ідеальним місцем для тривалого зберігання овочів, фруктів та консервації навіть без електрики

Правильно облаштований льох може стати ідеальним місцем для тривалого зберігання овочів, фруктів та консервації навіть без електрики. Martha Stewart розповідає, як правильно облаштувати льох, де буде стабільний мікроклімат.

Де краще облаштувати льох?

Класичний льох будують повністю або частково під землею, оскільки навколишній ґрунт природним чином допомагає регулювати температуру та вологість. Для будівництва радять обирати добре дреновані місця поблизу будинку для зручного доступу взимку.

Яка температура має бути в льоху?

Одним із найважливіших елементів успішного функціонування льоху для зберігання продуктів є підтримання правильної температури.

Грег Рейнольдс, фермер, який керує городами на фермі «Gale Woods Farm», зазначає, що температура в льоху має бути вище 0,5 °C, але нижче 4,4°C. Це звучить досить просто, але кліматичні умови можуть ускладнити ситуацію.

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«Це більше залежить від продуманого проєктування, ніж від механічного охолодження. Заглиблення в землю забезпечує ізоляцію від сезонних коливань температури. Належна ізоляція над землею, обмежене надходження тепла взимку та хороша вентиляція – все це допомагає підтримувати стабільну температуру», – зазначає Лорі Неверман, засновниця «Common Sense Home».

Наприклад, у холодному кліматі, можливо доведеться закрити всі вентиляційні отвори, щоб запобігти замерзанню врожаю. Якщо ви живете у спекотному кліматі, то побудувати льох для зберігання продуктів може бути складно, оскільки температура ґрунту можу бути просто занадто високою.

Рейнольдс рекомендує насипати на дах ґрунт шаром від 60 до 90 сантиметрів, щоб запобігти промерзанню льоху. Але якщо копати в пагорбі, то доведеться переміщувати набагато менше ґрунту.

Яка вологість та вентиляція має бути?

За словами Неверман, рівень вологості у вашому льоху повинен становити від 85 до 95%. Такі умови допомагають овочам і фруктам не втрачати вологу та не зморщуватися.

«Існує кілька способів природного підвищення вологості. Гола земляна або гравійна підлога дозволяє волозі надходити з ґрунту в повітря. Зберігання врожаю у вологому піску, тирсі або деревних стружках також може допомогти зберегти вологу навколо певних культур», – зазначає Неверман.

Якщо у вашому регіоні панує сухий клімат, експерти радять зволожувати підлогу або ставити у погребі неглибокі миски з водою. Однак майте на увазі, що різні овочі потребують дещо різного рівня вологості. Тож якщо ви зможете розділити культури відповідно до їхніх потреб, ви отримаєте найкращі результати. Наприклад, картоплю та інші коренеплоди треба зберігати ближче до рівня землі, а ось цибулю та часник краще залишити на верхніх полицях.

Ваш льох потребує також належної вентиляції, щоб зберегти фрукти та овочі у хорошому стані. Вентиляція видаляє надлишкове тепло, регулює вологість, зменшує конденсацію та дозволяє виходити газам, що утворюються під час дозрівання.

Неверман рекомендує встановити два вентиляційні отвори: нижній, що втягує прохолодне зовнішнє повітря, та верхній витяжний, який дозволяє теплому повітрю природним чином виходити назовні. Однак не забудьте закрити всі зовнішні вентиляційні отвори світкою, щоб утримати гризунів якомога далі.