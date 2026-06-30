Через високу температуру бактерії розмножуються значно швидше

У літню спеку відключення електроенергії становлять особливу проблему для зберігання продуктів. Через високу температуру бактерії розмножуються значно швидше, а холодильник без живлення поступово втрачає холод. «РБК-Україна» розповідає, як можна уникнути псування їжі.

Як швидко псується їжа в спеку?

За даними Американського Центру контролю захворювань, в спеку +30°C і вище їжа псується швидше в 2–3 рази, а холодильник втрачає холод швидше. Через це бактерії активно розмножуються вже через 1–2 години тепла.

Холодильник без світла може зберігати холод близько 4 годин, якщо дверцята не відкривати. В сильну спеку цей час зменшується до 2–3 годин.

Як можна уникнути псування їжі?

Правильна підготовка

Якщо є ризик перебоїв з електропостачанням, варто заздалегідь заморозити кілька пластикових пляшок із водою. Вони працюватимуть як акумулятори холоду та допоможуть довше підтримувати низьку температуру.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також бажано максимально заповнити морозилку. Чим більше в ній заморожених продуктів, тим довше буде триматися холод.

Дійте роздумливо

В перші години не варто щось перекладати без потреби. Також постарайтеся мінімізувати відкриття холодильника і морозилки. Кожне відкривання різко підіймає температуру всередині.

Якщо спека сильне (+30…+35°C), то перенесіть найцінніше в термобокс, сумку з льодом або каструлю з льодом, на деякий час цього вистачить.

За тривалого відключення світла можна спробувати використати холодні місця у квартирі ввечері. Найкращі варіанти – підлога, тіньова кімната, внутрішня стіна.

Які продукти швидко псуються?

Після 2–4 годин тепла всередині холодильника слід викинути такі продукти:

М’ясо (сире і готове). Риба. Молоко. Вершки. Йогурти. Готові страви (рис, макарони, супи).

Такі продукти доволі швидко псуються без холоду і можуть становити серйозну небезпеку для здоров’я.