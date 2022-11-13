Є декілька простих правил, які допоможуть протримати холод у холодильнику і морозильній камері довше

У зв'язку зі пошкодженням та знищенням енергетичної інфраструктури багато українських міст періодично залишаться без світла. Така ситуація негативно впливає на стан електричних приладів вдома, у тому числі на холодильник з їжею. Продукти можуть стати небезпечними для вживання у разі вимкнення електроенергії. Центр громадського здоров'я України пояснює, як зберегти їжу безпечною у разі вимкнення електроенергії вдома.

Дотримуйтесь правильної температури

Подбайте про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері. У холодильнику має бути температура 4°С або нижче. У морозильній камері — 0°С або нижче.

Заморозьте воду

Підготуйтеся до надзвичайної ситуації. Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4°С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий лід або блоковий лід.

Відкрийте дверцята

Коли вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими. Якщо дверцята залишаються закритими, продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше 4 годин, помістіть лід до продуктів у холодильник.

Не ризикуйте

Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, яйця, молочні продукти та їх залишки) через 4 години без електроенергії або джерела холоду. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.

Контролюйте температуру

Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Викиньте їжу, якщо температура вище 4°С. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.

Заморожуйте повторно правильно

Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.

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