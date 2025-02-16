Картопля чудово зберігається у квартирі, якщо створити для неї оптимальні умови. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає, де саме її краще зберігати, щоб вона залишалася свіжою до весни.

Правила зберігання картоплі у квартирі

Спочатку картоплю необхідно перебрати та позбутися гнилої, зеленої та порізаної, бо вона може зіпсувати іншу. Для зберігання потрібне темне, прохолодне, сухе приміщення. Ідеальна температура – 4-5 °C, а вологість 80%.

За таких умов картопля не буде проростати, мерзнути або зеленіти та збережеться аж до весни.

Картопля – овоч-одинак, бо не любить, щоб біля неї лежали інші овочі. Виключення становить буряк, тому що він добре вбирає вологу і не дає бульбі швидко псуватися. А от інші овочі зберігайте окремо від неї.

Як зберігати картоплю в різних умовах

На балконі

Якщо ви плануєте зберігати картоплю на балконі, важливо, щоб він був утеплений, а температура взимку не опускалася нижче 2 °C. В іншому разі, картопля померзне. Вживати її в їжу не можна, бо вона стане неприємно солодкою та несмачною.

З мішка-сітки перекладіть картоплю в дерев’яні ящики чи плетені кошики, утеплені пінопластом чи ковдрою та поставте в шафу чи на закриті полички. Важливо, щоб на картоплю не потрапляли сонячні промені, бо вона позеленіє. Її вже не можна буде вживати в їжу, бо міститиме небезпечну для організму отруту – соланін.

У коморі

Якщо у вашій квартирі є комора, вона також підійде для зберігання картоплі, за умови, що це приміщення сухе і там не надто спекотно. У цьому випадку бульбу можна залишити у мішках чи перекласти в дерев’яні ящики. Поліетиленові мішки краще не використовувати, бо картопля так зіпріє, особливо якщо була вологою під час купівлі.

На кухні

Якщо у вас невеликий запас картоплі та ви знаєте, що ви її з’їсте протягом тижня, зберігайте на одній з поличок кухні. Важливо, щоб вона була якнайдалі від духовки.

У цьому випадку перекладіть картоплю в паперовий мішечок, який можете використовувати кілька разів за умови, що він залишатиметься сухим.

У холодильнику

Невелику кількість картоплі можна зберігати в холодильнику – в ящику для фруктів та овочів, якщо там є місце.

Помийте її та викладіть на паперовий рушник, щоб вона повністю просушилась. Потім перекладіть картоплю в ящики. Також можна використовувати мішечки з тканини чи паперові. Якщо залишите її в поліетиленовому пакеті, то з’явиться конденсат та овочі швидше зіпсуються.