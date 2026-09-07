Більшість людей використовують свої морозильні камери не на повну потужність

Продукти в морозильній камері часто опиняються в безладній купі, через що частину запасів просто забувають використати. Виправити це можна за допомогою незвичної системи зберігання, яку порівнюють із картотекою.

Як працює метод «картотеки»?

Експертка із зберігання продуктів Кейт Холл зазначає, що більшість людей використовують свої морозильні камери не на повну потужність. Вона розробила власну систему, яка не вимагає ідеального планування меню чи довгого приготування страв. Для цього методу вам потрібно використовувати свою морозилку саме як зручну «картотеку», де все видно на видноті, а не просто як склад.

Замість того щоб складати у морозилку безліч контейнерів, які займають занадто багато місця, експертка використовує інший підхід.

Основними принципами методу Кейт є:

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Чітке сортування за шухлядами. Кожна полиця в морозилці має свою категорію та відповідне маркування: молочні продукти, овочі, фрукти, риба, сире м’ясо та залишки готової їжі.

Пакети замість лотків. Такі продукти як зелена цибуля, часник, петрушка, морква чи томати слід зберігати у герметичних зіп-пакетах. Так ви зекономите колосальну кількість простору.

Обов’язкове маркування. На кожному пакеті повинна бути вказана дата заморозки та назва продукту.

Вертикальне зберігання. Пакети слід складати в шухляди вертикально. Таким чином ви зможете швидко знайти потрібний інгредієнт, не шукаючи його по всій морозилці.

За матеріалами Mirror та «РБК-Україна».