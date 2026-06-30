Для отримання гарного врожаю томатів важливо також регулярно поливати рослини

Сильні та здорові кущі томатів починаються ще на етапі посадки. Навіть невибагливі сорти можуть дати менше плодів, якщо припуститися поширених помилок під час вирощування. Досвідчені городники радять звернути увагу на кілька простих прийомів, які допомагають зміцнити рослини та підвищити врожайність. Про них пише «Експерт».

Саджайте томати глибше

Однією з особливостей томатів є здатність утворювати додаткове коріння на стеблі, яке опиняється під землею. Саме тому розсаду рекомендують висаджувати глибше, ніж більшість овочевих культур.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Чим потужнішою буде коренева система, тим краще рослина засвоюватиме вологу та поживні речовини. Це допомагає томатам легше переносити спеку та формувати більшу кількість плодів.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Не поспішайте видаляти всі бічні пагони

Між основним стеблом і листками часто з’являються додаткові пагони. Частина городників повністю їх видаляє, проте це не завжди виправдано.

На деяких бічних пагонах також можуть утворюватися квітки та плоди. Тому варто оцінювати стан куща та залишати найсильніші відростки, якщо рослина достатньо міцна.

Регулярно проріджуйте листя

Надмірна кількість листя може погіршувати циркуляцію повітря всередині куща та створювати сприятливі умови для розвитку хвороб. Крім того, рослина витрачає частину поживних речовин на підтримку зайвої зеленої маси.

Видалення нижніх або загущених листків допомагає спрямувати сили на формування плодів, а також поліпшує освітлення кущів.

Що ще варто врахувати

Для отримання гарного врожаю томатів важливо також регулярно поливати рослини, розпушувати ґрунт і вчасно підживлювати кущі. Не менш важливими є правильна відстань між рослинами та достатня кількість сонячного світла.

Поєднання глибокої посадки, помірного пасинкування та своєчасного проріджування листя допоможе отримати міцні кущі та рясний урожай соковитих помідорів.