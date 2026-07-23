Не варто використовувати гібриди з позначкою F1

Якщо цього року томати порадували гарним урожаєм, варто подбати про посадковий матеріал на наступний сезон. Самостійно заготовлене насіння дозволяє зберегти улюблені сорти, заощадити кошти та бути впевненими у його походженні. Головне – правильно провести всі етапи: від вибору плодів до сушіння та зберігання. Як це зробити, пише «Сім’я і дім».

Які помідори обрати для заготівлі насіння

Для збору насіння підходять лише здорові, повністю достиглі плоди сортових томатів. Найкраще обирати помідори з міцних і врожайних кущів, які не мають ознак хвороб чи пошкоджень.

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Не варто використовувати гібриди з позначкою F1, адже насіння з них не успадковує сортових характеристик. Також не підходять плоди, які почали гнити, були пошкоджені шкідниками, сонячними опіками або постраждали від захворювань.

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Як правильно зібрати насіння

Розріжте стиглий помідор на кілька частин і ложкою обережно вийміть насіння разом із соком у чисту скляну або пластикову ємність. Важливо, щоб насіння було повністю занурене в рідину.

Після цього залиште ємність для природного зброджування. У теплому приміщенні достатньо приблизно доби, а в прохолоднішому процес може тривати до двох діб. За цей час навколо насіння руйнується природна слизова оболонка, яка перешкоджає проростанню.

Про завершення процесу свідчать поява тонкої плівки, дрібних бульбашок на поверхні та осідання якісного насіння на дно.

Як промити та висушити насіння

Після завершення зброджування промийте насіння під проточною водою через дрібне сито.

Потім рівномірно розкладіть його на паперовому рушнику, аркуші паперу або серветці так, щоб насінини не торкалися одна одної. Сушіть у добре провітрюваному приміщенні без прямого сонячного проміння.

Залежно від температури й вологості повне висихання триває від п'яти до семи днів. Після цього насіння має легко відокремлюватися від паперу та не злипатися між собою.

Як правильно зберігати насіння

Для тривалого зберігання найкраще використовувати паперові пакетики або конверти. На кожному бажано зазначити назву сорту та дату заготівлі.

Зберігати насіння рекомендується у сухому, прохолодному й темному місці. За належних умов воно може зберігати гарну схожість до чотирьох років, хоча з кожним роком цей показник поступово зменшується.