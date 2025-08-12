У 2005 році вийшла перша серія популярного українського ситкому «Леся+Рома», знятого за мотивами франкомовного канадського комедійного телесеріалу «Хлопець, дівчина». Головні ролі в серіалі виконали Ірма Вітовська та Дмитро Лалєнков.

ZAXID.NET пропонує пригадати, якими були актори в ситкомі, як вони змінились за 20 років і чим зараз займаються.

Ірма Вітовська у ролі Лесі та Дмитро Лалєнков у ролі Роми

Леся – Ірма Вітовська

Ірма Вітовська / фото інстаграм

Роль Лесі принесла Ірмі Вітовській популярність на телебаченні, оскільки до того вона грала переважно у Молодому театрі. Після закінчення ситкому у 2008 році Ірма Вітовська взяла паузу та на кілька років зникла з телеекранів. Після повернення в кіно вона отримала одразу кілька знакових ролей: баби Прісі у драмі «Брама» (2017), за яку вона отримала премію «Золота дзиґа», матері головного героя Галини Ротт у фільмі Антоніо Лукіча «Мої думки тихі» (2020), за яку вона була удостоєна премії «Золотий Дюк» Одеського міжнародного кінофестивалю та ще однієї «Золотої дзиґи». У «Казці старого мельника вона» (2020) вона втілила Параску Забрьоху. Остання її знакова роль – у фільмі «БожеВільні» 2023 року, в якому вона зіграла Ірину Лахновську.

Крім цього, Ірма Вітовська знімається в серіалах, однак її ролі там значного успіху не мали.

Рома – Дмитро Лалєнков

Дмитро Лалєнков / фото інстаграм

На відміну від Ірми Вітовської, на момент зйомок у ситкомі Дмитро Лалєнков вже був цілком реалізованим артистом, а роль Роми принесла йому ще більшу популярність у жанрі комедії. Після успіху «Леся+Рома» Лалєнков продовжив зніматися у серіалах, в тому числі і російських, та до 2016 року грав у Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра. Після 2018 року актор фактично зник із екранів. Його колега Вітовська в одному з інтерв’ю припускала, що він «став заручником російських наративів».

У своїх соцмережах Дмитро Лалєнков публікує неоднозначні пости щодо війни в Україні. Наприклад, віршами Павла Тичини він стверджує, що революції приводять до краху, критикує нинішню владу, але водночас порівнює Путіна з Гітлером та засуджує злочини росіян.