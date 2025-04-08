Цього року популярному у 2000-х молодіжного серіалу «Школа виживання» виповнюється 21 рік. Днями команда проєкту знову зібралася разом у Вілмінгтоні, штат Північна Кароліна, де знімали серіал, передає People.

Захід тривав кілька днів, упродовж яких фанати мали можливість поспілкуватися з улюбленими зірками, зокрема Чедом Майклом Мюрреєм (Лукас Скотт), Джеймсом Лафферті (Нейтан Скотт), Софією Буш (Брук Девіс), Бетані Джой Ленц (Хейлі Джеймс Скотт) та іншими.

ZAXID.NET пропонує пригадати, якими актори в часи популярності серіалу «Школа виживання» та як вони змінились за понад 20 років.

Чед Майкл Мюррей (на першому фото праворуч, на другому – ліворуч) зіграв одну із головних ролей у серіалі – Лукаса Скотта. Після «Школи виживання» на актора чекала успішна карʼєра: він зіграв у популярних серіалах «Дівчата Гілмор», «C.S.I.: Місце злочину», а також у фільмах – «Історія попелюшки» і двох частинах «Шаленої пʼятниці».

Джеймс Лафферті у ролі Нейтана Скотта – ще одного головного актора серіалу. Після його завершення він знімався переважно у трилерах і фентезі, однак найбільш успішним його проєктом залишилась «Школа виживання».

Софія Буш зіграла Брук Девіс, яка була закохана в Лукаса. В Україні вона також відома за ролями Ерін Ліндсей у «Поліції Чикаго» та серіалі «Закон і порядок: Спеціальний корпус».

Гіларі Бертон зіграла Пейтон Соєр – кохану і Лукаса, і Нейтана. Після «Школи виживання» зіграла в низці успішних проєктів, як-от «Анатомія Грей» та «Білий комірець».

Пол Йохансон – популярний американський актор 2000-х, який зіграв Дена Скотта – батька Нейтана і Лукаса. Після телепроєкту він зайнявся режисурою, а в 2023 році повідомив, що під час зйомок «Школи виживання» зловживав алкоголем, що значно вплинуло на його ментальне здоровʼя.

Мойра Келлі мала успішну карʼєру й до ролі Карен Рое у «Школі виживання», де зіграла маму Лукаса. У останні роки вона відома за ролями у фільмах «Різдво в Луїзіані» (2019), «Мешканець» (2020), а нещодавно завершила роботу над проєктом «Цитадель» (2023).

Маму Нейтана Деб Скотт зіграла Барбара Елін Вудс. Найбільш популярним її проєктом після «Школи виживання» була роль у «Відчайдушних домогосподарках».

Джексон Брандейдж – наймолодший актор касту, який зіграв сина Нейтана і Хейлі Джимі Скотта.

Бетані Джой Ленц відома за роллю Хейлі Джеймс Скотт – подруги Лукаса та згодом дружини Нейтана. Після завершення серіалу мала успішну музичну та акторську карʼєру.

«Школа виживання» – молодіжна американська драма, що виходила на телеекранах у 2003-2012 роках. Серіал складається з 9 сезонів та був популярним серед української молоді у 2000-х.

У 2024 році виконавиці головних ролей Софія Буш, Гіларі Бертон-Морган та Денніл Еклз повідомили, що працюють над продовженням «Школи виживання» як продюсерки і, водночас, знову зіграють своїх героїнь. Відомо, що історія розгортатиметься за 20 років після подій оригінального серіалу.