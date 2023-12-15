Зрозуміти з першого погляду, що відбувається з котом, непросто, але поведінка тварини відкриє таємниці

Важко повірити, що коти можуть мерзнути – вони мають густу шерсть і здатні адаптуватись до різних умов. Але коти все ж таки мерзнуть, навіть домашні. На вулиці в холодну погоду ці тварини можуть отримати гіпотермію або навіть обмороження. Розберемося, коли коти мерзнуть і як це помітити, щоб запобігти проблемам.

Коли коти починають мерзнуть?

Як зрозуміти, що температура занадто прохолодна для кота? Загальне правило просте: якщо людина почувається змерзлою, вочевидь, для котика це теж некомфортна температура.

На вулиці для котів стає холодно, коли температура повітря опускається нижче семи градусів тепла. А довге перебування поза теплим сховком у морозяну погоду може призвести до гіпотермії, обмороження і смерті тварини.

Чи відчувають коти холод?

Густа шерсть чудово утеплює котячий організм, але все ж низькі температури не витримує. Більшість котів чудово відчувають зміни температури і коли мерзнуть, починають шукати тепліше місце.

Як зрозуміти, що кіт замерз?

Коти – майстри із приховування своїх почуттів і болю. Тож на перший погляд важко зрозуміти, чи котику холодно. Але є способи дізнатися про це:

Перевірте котячі вушка, лапки і хвіст – якщо вони холодні, є ризик того, що кіт змерз;

Кіт спить біля батареї – якщо кіт полишає звичне місце і перебирається ближче до джерела тепла, це також ознака дискомфорту через низьку температуру повітря;

Кіт скручується клубочком – деякі коти сплять у такій позі завжди, та все ж це може бути ознакою того, що тварині холодно, особливо, якщо кіт додатково «укривається» лапками і хвостом.

Як забезпечити коту тепло?

Щоб котику було комфортно і він не мерз, не відпускайте його на вулицю в холодну погоду. Вдома подбайте про тепле кубельце для тварини – із пледом або старим светром. Для цього чудово підійде картонна коробка. Та не варто ставити ліжко тварини надто близько до батареї – коти також легко перегріваються і не завжди вчасно це відчувають.

У холодну пору року треба завжди стежити за тим, аби тварина була нагодована і напоєна. Це допоможе їй регулювати температуру тіла.

Особливою загрозливими холоди є для безпритульних тварин – в мороз вуличний кіт може загинути за кілька годин, якщо немає теплого сховку і теплих їжі і води. Про те, як подбати про безпритульних тварин взимку, читайте в матеріалі ZAXID.NET. А про те, як дізнатися, чи холодно собаці, читайте у цьому матеріалі.

За матеріалами Purina.co.uk