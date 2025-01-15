Будь-яке порушення випорожнень говорить про те, що у кішки є проблеми з травленням

Власникам котів іноді важко помітити проблеми зі здоров’ям свого улюбленця, тому важливо знати симптоми, що вказують на порушення травлення. Ukr.Media пояснює, на що варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що у кота проблеми з травленням.

Симптоми проблем з травленням

Ваш улюбленець може мати проблеми з ковтанням та поїданням корму. Через це він може відригувати їжу або взагалі відмовлятися від неї через біль.

Також кота може нудити, при цьому в блювоті виявляються волосяні грудочки. Найчастіше шерсть виводиться разом з екскрементами. Однак у довгошерстих котів шерсть може збиватися в грудочки, і тому їм іноді потрібна додаткова допомога для видалення шерсті зі шлунка.

Очевидним симптомом є діарея. Будь-яке порушення випорожнень говорить про те, що у кішки є проблеми з травленням.

Якщо ви помітили появу таких симптомів, потрібно встановити точну причину, щоб знати, як допомогти тварині.