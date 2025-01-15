Як зрозуміти, що у вашого кота проблеми з травленням: тривожні симптоми
Власникам котів іноді важко помітити проблеми зі здоров’ям свого улюбленця, тому важливо знати симптоми, що вказують на порушення травлення. Ukr.Media пояснює, на що варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що у кота проблеми з травленням.
Симптоми проблем з травленням
Ваш улюбленець може мати проблеми з ковтанням та поїданням корму. Через це він може відригувати їжу або взагалі відмовлятися від неї через біль.
Також кота може нудити, при цьому в блювоті виявляються волосяні грудочки. Найчастіше шерсть виводиться разом з екскрементами. Однак у довгошерстих котів шерсть може збиватися в грудочки, і тому їм іноді потрібна додаткова допомога для видалення шерсті зі шлунка.
Очевидним симптомом є діарея. Будь-яке порушення випорожнень говорить про те, що у кішки є проблеми з травленням.
Якщо ви помітили появу таких симптомів, потрібно встановити точну причину, щоб знати, як допомогти тварині.