Іранські дрони Shahed-136 стали вагомою загрозою для сил оборони України. Про це розповів виданню The Wall Street Journal полковник Збройних Сил України Родіон Кулагін.

Як боротися з цією загрозою? А чим користуються наші військові? І чому аеророзвідка – не таке просте ремесло, як здається на перший погляд. Відповіді на всі ці питання дасть військовий Андрій Мочурaд під час стріму на YouTube-каналі ZAXID.NET. До розмови з нашою колегою Софією Трощук приєднуйтесь о 14:00