Як борються з іранськими дронами? Софія Трощук і Андрій Мочурад в ефірі ZAXID.NET
Суспільство — ZAXID.NET LIVE, 0 0
0 0
Іранські дрони Shahed-136 стали вагомою загрозою для сил оборони України. Про це розповів виданню The Wall Street Journal полковник Збройних Сил України Родіон Кулагін.
Як боротися з цією загрозою? А чим користуються наші військові? І чому аеророзвідка – не таке просте ремесло, як здається на перший погляд. Відповіді на всі ці питання дасть військовий Андрій Мочурaд під час стріму на YouTube-каналі ZAXID.NET. До розмови з нашою колегою Софією Трощук приєднуйтесь о 14:00
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter