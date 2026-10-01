Покрова Пресвятої Богородиці посідала особливе місце в духовному житті запорізьких козаків

У 2026 році Покрову Пресвятої Богородиці в Україні відзначають 1 жовтня, у четвер. Після переходу на новий церковний календар дата свята змістилася з 14 на 1 жовтня. Цього ж дня в Україні відзначають День українського козацтва, і це не випадково, адже Покрова була особливо важливою для запорожців. Чому так склалося, пояснює видання «На пенсії».

Покрова Пресвятої Богородиці посідала особливе місце в духовному житті козаків. На честь свята на Запорізькій Січі будували храми, а згодом особливе ставлення козаків до Покрови відобразилося в українському іконописі. Так виник окремий тип образів, відомий як «Козацька Покрова».

Богородиця як заступниця козаків

Для запорожців Покрова була не лише церковним святом, а й важливою частиною духовного життя. Богородицю шанували як Небесну Заступницю та просили її про захист перед військовими походами.

Після повернення з походів козаки також зверталися до неї з подячними молитвами. Образ Богородиці, яка захищає людей своїм покровом, відповідав уявленням запорожців про небесне заступництво та захист.

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Покрова мала значення і для громадського життя Січі. Цього дня козаки збиралися на ради, під час яких обговорювали важливі питання та обирали кошового отамана.

Як з’явилася «Козацька Покрова»

Особливе ставлення запорожців до Богородиці позначилося на розвитку українського іконопису. У XVII–XVIII століттях сформувався особливий тип ікон, який нині називають «Козацькою Покровою».

На таких образах під покровом Богородиці зображували представників козацького середовища. Серед них були гетьмани, отамани та звичайні козаки. Поруч із ними могли бути представники духовенства.

До нашого часу збереглося трохи більше десятка таких ікон. Вони є важливими пам’ятками українського мистецтва та допомагають краще зрозуміти духовний світ козацької доби.

Петро Калнишевський на «Козацькій Покрові»

Один із відомих образів пов’язаний з останнім кошовим отаманом Запорізької Січі Петром Калнишевським. На січовій іконі він зображений унизу праворуч серед козаків.

Після знищення Запорізької Січі у 1775 році Калнишевського заарештували та відправили до Соловецького монастиря. Там він провів в ув’язненні понад 25 років. Православна Церква вшановує його як святого праведного Петра Калнишевського Багатостраждального.

Образ Калнишевського під покровом Богородиці підкреслює головну ідею таких ікон – віру в небесне заступництво Божої Матері. Для козаків віра в заступництво Богородиці була важливою і в повсякденному житті, і перед військовими походами.

До слова, також 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Свято започаткували у 2014 році, а у 2023-му його дату перенесли з 14 на 1 жовтня. Це було пов’язано зі зміною дати Покрови Пресвятої Богородиці після переходу церков на новий календар.