Перед внесенням будь-яких нових продуктів до меню улюбленця ветеринари радять переконатися, що вони безпечні для тварини

Овочі можуть стати корисним доповнення до раціону собаки, адже містять вітаміни, мінерали та клітковину. Однак вони не повинні замінювати основне харчування, адже воно повинно складатися в основному з тваринного білка. Перед внесенням будь-яких нових продуктів до меню улюбленця ветеринари радять переконатися, що вони безпечні для тварини. УНІАН розповідає, які овочі можна давати собаці без ризику для здоров’я.

Які овочі можна давати собаці?

До овочів, які вважаються безпечними для більшості собак, належать:

Морква – містить бета-каротин, який допомагає поліпшити зір. Броколі - багате на вітаміни С та К, кальцій, фолієву кислоту та залізо. Гарбуз – гарне джерело вітамінів А, С і Е. Солодка картопля – багата комплексом мінералів і вітамінів, зокрема А, С і В6.

Перш ніж вводити ці овочі в раціон, варто додати невелику кількість, щоб перевірити, чи немає у тварини алергічної реакції. Також важливо не давати одразу велику кількість овочів, щоб не викликати проблеми зі шлунком.

Чи можна давати собаці огірки та помідори?

Собакам можна давати ці овочі, але важливо стежити за кількістю і способом подачі. Огірки та помідори містять вітаміни та поживні речовини, проте вони також можуть викликати проблеми при вживанні у великих кількостях.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також слід пам’ятати, що у помідорах міститься соланін, який є токсичним для домашніх улюбленців. Найбільше його міститься якщо овочі зелені або недозрілі. Тому важливо нормувати кількість огірків та помідорів та враховувати індивідуальні особливості вашого улюбленця.

Чи можна давати собаці моркву щодня?

Цей овоч слід давати у помірній кількості, адже у надто великих кількостях морква може спричинити розлад шлунка або навіть призвести до ожиріння, тому рекомендується проконсультуватися з ветеринаром щодо правильного харчування для вашого собаки.