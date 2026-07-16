Звертайте увагу на терміни достигання, рекомендовані умови вирощування та позначки про стійкість до хвороб

Сучасні сорти томатів значно відрізняються від тих, які вирощували ще кілька десятиліть тому. Селекціонери дедалі більше уваги приділяють не лише врожайності, а й стійкості до спеки, посухи, різких перепадів температур та поширених захворювань. Саме тому варто звернути увагу як на перевірені сорти, так і на сучасні гібриди, здатні забезпечити стабільний урожай навіть за непростих погодних умов. «Агро якість» пише, які томати заслуговують на місце на вашій грядці.

На що звернути увагу під час вибору сорту

Перед купівлею насіння варто враховувати не лише красиві фотографії на упаковці. Значно важливішими є врожайність, стійкість до захворювань, терміни достигання, призначення плодів і відповідність кліматичним умовам вашого регіону.

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Також потрібно визначитися, де вирощуватимуться томати – у відкритому ґрунті чи теплиці, адже від цього залежить вибір сорту.

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Найкращі сорти та гібриди томатів

«Де Барао червоний»

Один із найвідоміших сортів, який уже багато років залишається популярним серед городників. Добре переносить несприятливі погодні умови, стабільно плодоносить і підходить як для салатів, так і для консервації.

«Волове серце»

Великоплідний сорт із м'ясистою, соковитою та дуже ароматною м'якоттю. Найкраще підходить для свіжих салатів, приготування соусів і томатної пасти.

«Ляна»

Ранньостиглий сорт для відкритого ґрунту. Дає дружний урожай ще до масового розвитку фітофторозу, тому користується популярністю серед багатьох городників.

«Ріо Гранде»

Щільні плоди чудово підходять для консервування, приготування кетчупів, соків і томатної пасти. Сорт також відзначається гарною стійкістю до поширених захворювань.

«Інкас F1»

Ранній гібрид із високою врожайністю та міцними плодами, які добре переносять транспортування й не розтріскуються. Підходить як для свіжого споживання, так і для перероблення.

«Колібрі F1»

Один із найурожайніших сучасних гібридів. Формує багато плодів навіть у складних погодних умовах і характеризується комплексною стійкістю до хвороб.

«Хурма»

Сорт із жовто-помаранчевими плодами, які відзначаються солодким смаком, низькою кислотністю та ніжним м'якушем.

Які томати найкраще підходять для різних цілей

Для салатів найчастіше обирають «Волове серце», «Хурму» та «Белла Роса F1».

Для консервації чудово підходять «Де Барао» червоний, «Інкас F1» і «Ріо Гранде», адже їхні плоди мають щільну шкірку та добре зберігають форму після термічної обробки.

Якщо потрібен максимально високий урожай, варто звернути увагу на «Колібрі F1», «Інкас F1» та «Белла Роса F1».

Які характеристики мають сучасні гібриди

Гібриди F1 зазвичай демонструють кращу стійкість до спеки, нестачі вологи, вірусних і грибкових захворювань. Вони швидше адаптуються до несприятливих умов і забезпечують стабільне плодоношення навіть у непрості сезони.

Водночас із них не варто збирати насіння для наступного року, адже отримані рослини не збережуть сортових властивостей.

Як не помилитися під час купівлі насіння

Під час вибору уважно читайте інформацію на упаковці. Звертайте увагу на терміни достигання, рекомендовані умови вирощування та позначки про стійкість до хвороб.

Також перевіряйте дату фасування й термін придатності насіння. Найкраще купувати продукцію від перевірених виробників і в спеціалізованих магазинах.