Від вибору продуктів залежить здоров'я легень

Похолодання лише розпочалося, а вже значно активізувалися різного роду віруси і лікарі фіксують зростання кількості хворих на застуду, грип і ГРВІ. Тому зараз важливо особливу увагу приділитися органам дихання.

«Восени респіраторна система перебирає на себе провідну роль захисту від інфекційних агентів. Оптимальний стан клітинного та гуморального імунітету у бронхах і легенях мінімізує ризик банальної застуди та більш небезпечних вірусних, бактеріальних та пухлинних патологічних станів», – каже гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець і додає, що здорове, збалансоване харчування має важливе значення для оптимального стану організму, включно з легенями. Загалом варто прагнути до різноманітності, вживати більше рослинної їжі та менше оброблених продуктів.

Які продукти найкраще впливають на легені?

«Дослідження показують, що у людей, які споживають більше клітковини, легені працюють краще. До продуктів, багатих клітковиною, належать бобові, макарони з пшениці твердих сортів, насіння чіа, кіноа, груші, ягоди та броколі», – каже дієтолог. І радить включити у раціон такі продукти:

Кава. Дослідження вказують на зв’язок між кавою та здоров’ям легень. Це може бути пов’язано як з кофеїном, що має протизапальну дію, і поліфенолами, які є антиоксидантами.

Цільнозернові продукти. Вони не тільки багаті клітковиною, яка має антиоксидантні та протизапальні властивості, але й є корисними для легень вітаміном Е, селеном та незамінними жирними кислотами. До таких продуктів належать коричневий рис, цільнозерновий хліб, цільнозернові макарони, овес, кіноа та ячмінь.

Ягоди. «Червоні та сині ягоди багаті флавоноїдом під назвою антоціан, який є потужним антиоксидантом. Цей пігмент, який надає ягодам колір, уповільнює природне погіршення роботи легень з віком. В одному дослідженні літні чоловіки, які їли принаймні дві порції чорниці на тиждень, мали помітно менше зниження функції легень, ніж ті, хто їв менше чорниці або взагалі не їв», – каже експерт.

Зелені листові овочі. Регулярне споживання шпинату, мангольду та іншої листової зелені знижує ймовірність захворіти на рак легень. Одне дослідження показало, що китайська зелень (до прикладу, пекінська капуста) має особливий вплив. Одна з ймовірних причин – високий вміст антиоксидантів каротиноїдів.

Молочні продукти. Вживання молока, сиру, йогурту та інших молочних продуктів знижує ймовірність смерті від раку легень. Молочні продукти мають протизапальні властивості. З іншого боку, при астмі чи інших проблемах з легенями, відмова від молочних продуктів допомагає зменшити утворення слизу.

Томати. Вони є найбагатшим джерелом лікопену, який пов’язаний зі здоров’ям легень. Вживання помідорів та продуктів з них (томатний сік), зменшує запалення дихальних шляхів при астмі та знижує ймовірність смерті при хронічному обструктивному захворюванні легень. Лікопен також пов’язаний із меншим зниженням функції легень у молодих людей. Ці переваги ще більш виражені для колишніх курців.

Що бажано з раціону виключити?

Оброблене м’ясо. Дослідження показують зв’язок між обробленим або в’яленим м’ясом і погіршенням функції легень. Науковці вважають, що нітрити, які використовуються при обробці та збереженні в’яленого м’яса, можуть спричиняти запалення та функціональні розлади легень. До обробленого м’яса належать бекон, шинка, м’ясні делікатеси та ковбаси.

Надмір алкоголю. Зловживання спиртними напоями шкідливе для печінки та легень. Сульфіти в алкоголі можуть погіршити симптоми астми, а етанол впливає на клітини легень. У людей, які вживають багато спиртного, більше шансів отримати пневмонію та інші проблеми з легенями.

Солодкі напої. Дослідження показало, що дорослі, які випивали більше п’яти солодких безалкогольних напоїв на тиждень, частіше хворіли на бронхіт, а діти — на астму. Незрозуміло, чому причиною були газовані напої, але закономірність прослідковується.

Надлишок солі. Люди, які вживають багато солі, частіше хворіють тривалим бронхітом. Харчування з високим вмістом натрію може погіршити симптоми астми. Тож лікар радить готувати вдома, обмежити споживання ресторанних готових страв і упакованих продуктів. Рекомендоване споживання солі зазвичай становлять від 1500 до 2300 мг на день.