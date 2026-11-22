Обрізування восени може пошкодити бруньки

У листопаді садівники часто завершують підготовку клумб і кущів до зими. Однак не всі рослини потребують осіннього обрізування. Для деяких видів така процедура може стати причиною втрати майбутніх квітів, адже на гілках уже сформувалися бруньки для наступного сезону. Крім того, після обрізування можуть з’явитися молоді пагони, які не встигнуть зміцніти до морозів. Які рослини краще не чіпати до весни, пише Southern Living.

Форзиція

Форзиція – один із перших декоративних кущів, який навесні вкривається яскраво-жовтими квітами. Її бруньки формуються на пагонах попереднього року, тому обрізування у листопаді може видалити майбутні квіти. У результаті навесні кущ залишиться без звичного рясного цвітіння.

Найкращий час для обрізування форзиції – одразу після завершення цвітіння. Так рослина матиме достатньо часу, щоб відростити нові пагони та сформувати бруньки для наступної весни.

Гортензії

Перш ніж обрізати гортензію, потрібно визначити її вид, адже різні сорти мають неоднакові вимоги до догляду. Великолисті, дуболисті та плетисті гортензії цвітуть на пагонах минулого року. Це означає, що квіткові бруньки вже можуть бути сформовані до настання зими.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Якщо обрізати такі кущі в листопаді, можна випадково видалити пагони з майбутніми суцвіттями. Тому осіннє обрізування краще відкласти. Залежно від виду та стану рослини його проводять навесні або після завершення цвітіння.

Камелія

Камелія потребує обережного ставлення до обрізування, особливо перед зимою. Якщо взятися за секатор восени, можна видалити бруньки, з яких мали з’явитися квіти наступного сезону.

Найкраще обрізати цей кущ після завершення цвітіння – навесні або на початку літа. Тоді рослина зможе відновитися та підготуватися до наступного періоду цвітіння. У листопаді ж варто обмежитися оглядом куща й підготовкою його до холодів.

Магнолія

Час обрізування магнолії залежить від її виду. Листопадові сорти, які скидають листя восени, зазвичай обрізають улітку після завершення цвітіння. Якщо провести процедуру в листопаді, можна порушити природний розвиток рослини та пошкодити гілки перед зимою.

Вічнозелені магнолії мають інший графік догляду: їх рекомендують обрізати наприкінці зими або на початку весни. Тому перед роботою важливо врахувати особливості конкретного різновиду.

Калина

Калина добре підходить для саду, але деякі її різновиди можуть виростати до шести метрів заввишки. Щоб кущ не розростався надмірно, його періодично потрібно обрізати. Проте листопад для цього – не найкращий час.

Осіннє обрізування може пошкодити бруньки, з яких навесні мали з’явитися квіти. Також після процедури іноді починають активно відростати молоді пагони. До морозів вони не встигають зміцніти, тому можуть підмерзнути або загинути. Краще перенести формування куща на сприятливіший період.