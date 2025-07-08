Викиньте їх негайно: 17 кімнатних рослин і квітів, через які ваш кіт може померти
Навіть серед звичних нам кімнатних рослин є чимало таких, що можуть викликати серйозне отруєння у пухнастих улюбленців. Наприклад, популярні алое або каланхое містять речовини, які подразнюють слизову оболонку та можуть спричинити шлункові розлади в котів. Які ще квіти є небезпечними для тварин, пише Liza.
Найбільша проблема полягає в тому, що тварини часто тихцем гризуть листя, а власники помічають це вже після появи симптомів. Тому важливо заздалегідь дізнатися, які рослини у вашому домі можуть бути токсичними, та вчасно їх прибрати.
17 небезпечних рослин для котів
Деякі декоративні рослини можуть бути особливо токсичними, і навіть один укус листка здатен спричинити важке отруєння. До найбільш небезпечних належать:
амариліс провокує блювоту, діарею, депресію, судоми;
крокуси викликають кровотечу, шок, ураження органів;
азалії та рододендрони порушують серцеву діяльність;
хризантеми спричиняють слинотечу, дерматит;
цикламени можуть викликати судоми та навіть смерть;
нарциси особливо небезпечні через отруйні цибулини;
дифенбахія подразнює слизову та викликає біль у роті;
гіацинт, каланхое, лілії, конвалії вражають нирки або серце;
коноплі порушують координацію, викликають судоми;
олеандр, тюльпани, зелена цибуля, часник небезпечні для серця, викликають анемію, блювоту.
Це лише частина довгого переліку, тому варто перевірити всі рослини у домі.
Які частини рослин найтоксичніші
Якщо рослина потрапляє до переліку токсичних, її безпечною частиною не можна вважати жодну: ні листя, ні стебло, ні коріння. У деяких випадках токсини накопичуються в певних частинах більше, але для кота небезпечними можуть виявитись навіть дрібні фрагменти.
Особливо вразливими є кошенята та літні коти: їхній організм може не впоратись навіть з мінімальною дозою токсину.
Ознаки отруєння у котів
Перші симптоми зазвичай з’являються в області рота, очей, носа. Типові прояви:
блювота, діарея;
підвищене слиновиділення;
зміни в поведінці (сонливість, збудження);
проблеми з диханням, серцебиттям, ковтанням;
надмірна спрага або часте сечовипускання.
Симптоми можуть вказувати на ураження конкретного органа, наприклад, якщо страждає серце, буде нерівномірне серцебиття, слабкість або знепритомнення.