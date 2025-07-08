Особливо вразливими є кошенята та літні коти

Навіть серед звичних нам кімнатних рослин є чимало таких, що можуть викликати серйозне отруєння у пухнастих улюбленців. Наприклад, популярні алое або каланхое містять речовини, які подразнюють слизову оболонку та можуть спричинити шлункові розлади в котів. Які ще квіти є небезпечними для тварин, пише Liza.

Найбільша проблема полягає в тому, що тварини часто тихцем гризуть листя, а власники помічають це вже після появи симптомів. Тому важливо заздалегідь дізнатися, які рослини у вашому домі можуть бути токсичними, та вчасно їх прибрати.

17 небезпечних рослин для котів

Деякі декоративні рослини можуть бути особливо токсичними, і навіть один укус листка здатен спричинити важке отруєння. До найбільш небезпечних належать:

амариліс провокує блювоту, діарею, депресію, судоми;

крокуси викликають кровотечу, шок, ураження органів;

азалії та рододендрони порушують серцеву діяльність;

хризантеми спричиняють слинотечу, дерматит;

цикламени можуть викликати судоми та навіть смерть;

нарциси особливо небезпечні через отруйні цибулини;

дифенбахія подразнює слизову та викликає біль у роті;

гіацинт, каланхое, лілії, конвалії вражають нирки або серце;

коноплі порушують координацію, викликають судоми;

олеандр, тюльпани, зелена цибуля, часник небезпечні для серця, викликають анемію, блювоту.

Це лише частина довгого переліку, тому варто перевірити всі рослини у домі.

Які частини рослин найтоксичніші

Якщо рослина потрапляє до переліку токсичних, її безпечною частиною не можна вважати жодну: ні листя, ні стебло, ні коріння. У деяких випадках токсини накопичуються в певних частинах більше, але для кота небезпечними можуть виявитись навіть дрібні фрагменти.

Особливо вразливими є кошенята та літні коти: їхній організм може не впоратись навіть з мінімальною дозою токсину.

Ознаки отруєння у котів

Перші симптоми зазвичай з’являються в області рота, очей, носа. Типові прояви:

блювота, діарея;

підвищене слиновиділення;

зміни в поведінці (сонливість, збудження);

проблеми з диханням, серцебиттям, ковтанням;

надмірна спрага або часте сечовипускання.

Симптоми можуть вказувати на ураження конкретного органа, наприклад, якщо страждає серце, буде нерівномірне серцебиття, слабкість або знепритомнення.