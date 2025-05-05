Для різних продуктів та страв підходять різні види оцту

Оцет – це не лише консервант, а й інгредієнт, здатний додати стравам іншого смаку. Але для різних продуктів та страв підходять різні види оцту. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповідає про найпопулярніші види оцту та їх застосування.

Дистильований білий оцет

Найпопулярніший з усіх видів оцту, який ми ще називаємо столовий. Його насичений та інтенсивно кислий смак ідеально підходить для маринування та консервації, оскільки не змінює колір овочів та фруктів. Також цей оцет ви можете додавати в овочеві салати.

Яблучний оцет

Його кислота не настільки яскраво виражена, проте він гарно підсилює смак страв – його можна додавати в заправки для салатів або в маринади для м’яса.

Білий винний оцет

Білий винний оцет містить менше кислоти, ніж дистильований, і тому найчастіше його використовують, щоб надати відтінку стравам та підкреслити смак основних інгредієнтів. Ідеально підійде для маринування, соусів, заправок для салатів та навіть приправ.

Червоний винний оцет

Червоний винний оцет дуже схожий на білий винний. Головна відмінність між ними – колір. Червоний винний оцет насичено бурштиновий і додаючи його у страви, вони фарбуються теж. Найкраще додавати його в соуси та маринади для червоного м’яса та морепродуктів.

Бальзамічний оцет

Цей вид оцту виник в Італії та довгий час був популярним лише в цій країні. Він має насичений чорний колір та густіший за інші види оцту. За консистенцією схожий на патоку. Бальзамічний оцет може замінити соус у звичайних стравах, додавши вишуканого смаку.

Рисовий оцет

Цей вид оцту дуже популярний в азійській кухні. Він має солодший смак, ніж білий або червоний винний оцет. Рисовий оцет підходить для рису, заправки для салатів, соусів та маринадів