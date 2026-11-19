Одна з переваг цієї культури – здатність зимувати просто неба

Узимку сад часто втрачає барви: більшість квітів зникає, дерева скидають листя, а клумби стають менш виразними. Однак є декоративні рослини, які зберігають привабливий вигляд навіть у холодну пору року. Одна з них – гаультерія лежача: невисокий вічнозелений кущ із блискучим листям і яскраво-червоними ягодами. Вона витримує морози, добре росте в затінку та може стати окрасою саду до самої зими. Більше про її особливості пише Meglepetés.

Чим особлива гаультерія лежача

Гаультерія лежача (Gaultheria procumbens) – компактний вічнозелений кущ родом зі східної частини Північної Америки. Зазвичай рослина виростає приблизно до 15 см заввишки, проте активно розростається вшир. Завдяки цій особливості її використовують як ґрунтопокривну культуру для клумб і декоративних композицій.

Навесні та влітку на кущі з’являються невеликі білі або ніжно-рожеві квіти, схожі на дзвіночки. Восени рослина стає особливо помітною завдяки червоним ягодам, які ефектно контрастують із темно-зеленим блискучим листям. Плоди можуть залишатися на гілках навіть після перших морозів.

Чи витримує гаультерія зимові морози

Одна з переваг цієї культури – здатність зимувати просто неба. За класифікацією Королівського садівничого товариства (RHS), гаультерія належить до категорії морозостійкості H5. Це означає, що за відповідних умов вона здатна витримувати зниження температури приблизно до –10…–15 °C.

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Якщо кущ росте у відкритому ґрунті, зазвичай його не потрібно переносити до приміщення на зиму. Натомість рослини в горщиках і балконних ящиках потребують більшої уваги. Через невеликий об’єм землі коріння в контейнерах промерзає швидше, тому під час тривалих сильних морозів ємності краще переставити в захищене місце.

Який ґрунт потрібен гаультерії

Хоча ця рослина не потребує складного догляду, до складу ґрунту вона має певні вимоги. Найкраще гаультерія росте в кислому, пухкому та багатому на органічні речовини субстраті.

Земля повинна залишатися помірно вологою, але водночас добре пропускати воду. Застій вологи може негативно вплинути на коріння, тому для посадки не варто обирати ділянки, де після дощу надовго утворюються калюжі.

Для вирощування в контейнерах підійде готовий субстрат для рослин, які віддають перевагу кислому ґрунту.

Де найкраще посадити гаультерію

Гаультерія добре почувається в напівтіні та затінених куточках саду. Це робить її вдалим вибором для ділянок, де іншим декоративним рослинам бракує сонячного світла.

Кущ можна висадити біля північної стіни будинку, на затіненій клумбі або вирощувати в контейнері на балконі чи терасі. Оскільки рослина розростається вшир, вона підходить для створення зеленого покриву під деревами та в декоративних композиціях.

Вдалими сусідами для гаультерії будуть азалії, рододендрони, кальмія та чорниця. Ці культури також добре ростуть у кислому ґрунті, тому їх можна поєднувати на одній ділянці.

Чи можна їсти ягоди гаультерії

Червоні плоди – одна з головних декоративних особливостей рослини. Вони з’являються восени та можуть зберігатися на кущі до січня, тому гаультерія залишається привабливою навіть тоді, коли більшість садових рослин уже втратила листя.

Водночас щодо придатності ягід до вживання є різні рекомендації. Деякі ботанічні джерела вважають їх їстівними, інші радять використовувати плоди лише для прикрашання саду.

Тому краще не куштувати ягоди без достовірного підтвердження їхньої безпечності. Гаультерію варто насамперед вирощувати як декоративну рослину, яка додає саду кольорів у холодну пору року.