Зима 2026–2027 років в Україні може бути м’якшою, але з періодами холоду

Погода взимку 2026-2027 років здивує українців. Начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, до якої погоди варто готуватися. Про це пише «Укрінформ».

За словами Наталії Птухи, температурні показники цієї зими в Україні можуть бути трохи вищими за кліматичну норму.

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«Зараз світова гідрометеорологічна спільнота схиляється до того, що для нашої території, Східної Європи, і безпосередньо для території України – і фахівці нашого гідрометрологічного центру це також за попередніми розрахунками бачать, – що зимові місяці в нас можуть бути вище кліматичної норми. У принципі, це добре. За розрахунками, які є на сьогодні, вони можуть бути на 1-2 градуси вище від кліматичної норми», – сказала Птуха.

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Такий прогноз синоптиків означає, що в Україні зима 2026-2027 років може бути м’якшою, але періоди холоду все одно можуть бути.

«Завжди варто пам’ятати, що наша територія розташована так, що в нас можуть бути досить різні процеси. Періоди холоду все одно можуть бути, тобто затоки холодного арктичного повітря. Ці періоди можуть бути, звичайно, більш короткі, не настільки тривалі, (як раніше – ред.), але все одно передумови для цього завжди у нас залишаються», – повідомила Наталія Птуха.

Цьогоріч, за попередніми розрахунками, очікується, що у холодний період переважатиме більше атлантичне, тобто західне класичне перенесення повітряних мас.

«Це сприятиме тому, що протягом більшості місяців взимку температура буде вище кліматичної норми. Але в нас практично ще не було таких зим, коли не відбувалися ці арктичні вторгнення. Вони бувають різної інтенсивності, різної тривалості. В останній час їх тривалість скорочується, але все одно до морозних значень потрібно бути готовими», – додала представниця Укргідрометцентру.

Раніше науковиця також розповіла, якою буде погода взимку 2026–2027 років і коли українцям чекати на перший сніг.