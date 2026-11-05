На початку грудня 2026 року в Україні може бути похолодання

До зими 2026–2027 років залишилося менше місяця, а похолодання та перші сильні морози уже прийшли в Україну. Чи вдарять люті морози взимку та до якої температури повітря готуватися? Про це Oboz.ua розповіла головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

Грудень 2026 року

За словами науковиці, на початку грудня 2026 року в Україні може бути похолодання. Удень можуть бути морози, але невеликі, а вночі температура може опускатися до 5–6°С морозу.

«Загалом увесь грудень буде теплішим за кліматичну норму, причому суттєво. Температура повітря навіть наприкінці грудня може підійматися вище +5 градусів, навіть до +9 градусів. Будуть дощі зі снігом, оскільки опади випадатимуть на тлі тепла», – розповідає Вазіра Мартазінова.

Січень 2027 року

«Порівняно з груднем січень може бути дуже складним, оскільки приблизно в середині місяця можливе похолодання. Але воно буде короткочасним – лише кілька днів, коли нічна температура може опускатися нижче -10 градусів. Зате потім, наприкінці місяця, температура так злетить, що вдень буде близько +6… +7 градусів. Така висока температура триматиметься майже десять днів. Отже, це одразу нівелює похолодання, і в Україні встановиться тепла погода», – каже науковиця.

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Лютий 2027 року

Головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповідає, що погода у лютому 2027 року буде нестійкою. Якщо наприкінці січня очікується потепління, то початок лютого зустріне похолоданням.

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«Після потепління в січні на початку лютого знову похолодає: удень температура коливатиметься від 3 градусів морозу до нуля, а вночі опускатиметься до 6–7 градусів морозу. Температура то підвищуватиметься, то наступного дня трохи знижуватиметься, а ще через день знову підвищуватиметься. Але загалом ці коливання будуть у межах норми», – каже експертка.

За її словами, у третій декаді лютого 2027 року температура повітря очікується дуже високою, майже весняною.

«Насправді почнеться весняний процес. Температури перевищуватимуть кліматичну норму на 6–7 градусів, в окремі дні може бути й +10 градусів. Загалом денні температури коливатимуться в діапазоні +5… +7 градусів і вище, а вночі не опускатимуться надто низько. У найхолодніші періоди буде не нижче -3 градусів», – додає Вазіра Мартазінова.