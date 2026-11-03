Протягом зими 2026–2027 років опади можуть бути у межах норми або навіть вищі за неї на 20–40%

В Україні прогнозують відчутне похолодання в останній осінній місяць. Якою буде зима 2026–2027 років? Чи варто готуватись до лютих морозів та снігопадів, чи навпаки – до аномального тепла та дощів? Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла «РБК-Україна» деталі.

Цьогорічна зима, із грудня 2026 року по лютий 2027 року, в Україні може бути теплішою за кліматичну норму в середньому на 1–2°С. За словами Віри Балабух, найвищі середні температури очікуються в південних областях, на Закарпатті, а також на Кіровоградщині та в Дніпропетровській області, де середня за зиму температура повітря може бути у межах від 0 до 2°С тепла.

Найнижчі температури можливі на північному сході країни та на високогір’ї Карпат, де в середньому за зиму може бути мінус 3–4°С і нижче.

«Це означає, що протягом зими на цій території переважатиме така середня за добу температура повітря. Не виключено, що можуть бути й затоки арктичного повітря, але дуже ймовірно, що вони будуть короткочасними», – каже експертка.

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Протягом зими 2026–2027 років опади можуть бути у межах норми або навіть вищі за неї на 20–40%. Це можуть бути як дощі, так і сніг – усе залежить від температури повітря.

«Якщо вона буде додатною, то опади будуть переважно у вигляді дощу чи мокрого снігу, який швидко танутиме. За таких умов малоймовірно, що утвориться стійкий сніговий покрив. Той сніг, який випадатиме, швидко танутиме. А це – загроза ожеледі, налипання мокрого снігу. Також може бути крижаний дощ. Особливо у тих регіонах, де температура коливатиметься у межах нуля», – розповідає Віра Балабух.

Раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що 4 та 5 листопада в Карпатах, на заході та півночі буде дощ із мокрим снігом. Детальний прогноз погоди в листопаді читайте за посиланням.