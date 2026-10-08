Зима 2026-2027 років не принесе аномальних морозів

Українцям радять готуватися до складної зими, але чи буде вона холодною та сніжною? Головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова розповіла «Телеграфу» прогноз погоди по місяцях.

Прогноз на листопад 2026 року

За словами експертки, листопад, ймовірно, дуже нагадуватиме жовтень. Температура повітря поступово знижуватиметься, але не буде нижчою за норму. Наприкінці місяця можна очікувати на незначний мокрий сніг, але науковиця вважає, що він довго не затримається. Переважно очікуються дощі з мокрим снігом.

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Прогноз на грудень 2026 року

Грудень очікується теплішим за норму, морозних днів може бути небагато. За словами Вазіри Мартазінової, грудень буде більше схожим на пізню осінь.

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«У другій половині місяця можливі похолодання, але вони будуть короткочасними. Уночі температура іноді може опускатися до -5…-7 градусів. Можливі мокрий сніг і дощ, але стійкого снігового покриву я не очікую. Наприкінці грудня сніг, імовірно, з’явиться, але його буде небагато: значної кількості опадів я не очікую. Через коливання температури він може розтанути або залишитися в невеликій кількості», – розповідає науковиця.

Прогноз на січень 2027 року

«Січень буде різноманітним. В окремі дні температура вдень може підійматися до позитивних значень близько +5 градусів. У деякі дні вона ненадовго опуститься нижче норми, і вдень можливі від’ємні значення, але таких днів буде небагато», – каже Вазіра Мартазінова.

За словами науковиці, наразі немає підстав очікувати цієї зими аномально сильних морозів чи значних снігопадів.

Прогноз на лютий 2027 року

Останній місяць зими може стати початком весни. За попереднім прогнозом, кінець зими можна очікувати уже із другої половини лютого.