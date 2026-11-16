Тепліша за норму зима не означає відсутність морозів та снігу

Перший місяць зими уже зовсім близько, а метеорологи прогнозують, що грудень буде теплішим за норму. Якою буде погода взимку 2026–2027 років? Чи варто очікувати на морозну зиму? На ці запитання «УНІАН» відповіла Віра Балабух, завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

За словами Віри Балабух, останні розрахунки підтверджують, що зима 2026–2027 років в Україні може бути теплішою за норму.

«Більшість моделей прогнозує, що середня температура як за сезон загалом, так і в кожному зимовому місяці може бути на 1–2°C вищою за кліматичну норму. Окремі центри, зокрема NOAA, очікують ще більших відхилень: у грудні та січні вони можуть сягати 2–3°C. Найбільш нестійкою може бути погода в лютому», – розповіла експертка.

Тепліша за норму зима не означає відсутність морозів. За словами Віри Балабух, тривалі періоди похолодання можливі, але поки що неможливо достовірно передбачити їхню інтенсивність та тривалість.

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«Для затяжного похолодання потрібна стійка атмосферна циркуляція, яка забезпечуватиме надходження або утримання холодного повітря. Чи сформується така ситуація і коли саме, стане зрозуміліше ближче до відповідного періоду», – зауважила метеорологиня.

Віра Балабух додала, що для України взимку характерні різкі коливання температур, снігопади, ожеледь, ожеледиця, тумани та посилення вітру. Навіть якщо сезон буде теплішим за норму, він не виключає цих явищ.