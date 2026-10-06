Прогноз показує теплішу за норму середньомісячну температуру взимку

Вночі у більшості областей України уже фіксують заморозки, а незабаром країну накриє нова хвиля похолодання. Зима уже близько і вона готує українцям несподіванки. Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів «Телеграфу», до якої погоди варто готуватися взимку 2026-2027 років.

«За орієнтовними прогнозами Українського гідрометеорологічного центру на холодний період, жовтень передбачається по території України з середньомісячною температурою 6–12 градусів тепла, що в межах норми, листопад – на 1 градус тепла вище норми. Грудень, січень, лютий і березень – на 2 градуси тепліше клімату. В холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін – нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань», – каже синоптик.

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За його словами, взимку середньомісячна температура очікується вищою за норму, однак це не означає, що сильних морозів не буде.

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«Ми не повинні забувати, що 15-20-градусні морози взимку у нашій кліматичній зоні – нормальне явище. Інше питання – в тривалості таких періодів та поєднанні з небезпечними зимовими явищами погоди», – додає Віталій Постригань.

Ближче до зими синоптики оприлюднюватимуть детальніші прогнози погоди.

Нагадаємо, що синоптики розповіли прогноз погоди в Україні на жовтень 2026 року та повідомили, чи може випасти перший сніг.

Кліматологи також розповіли, якою буде погода взимку 2026–2027 років.