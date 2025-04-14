Обирати планування квартири варто з огляду на потреби і запити майбутніх мешканців

Планування квартири має відповідати потребам і запитам майбутніх мешканців. Сайт Dim.ria розповідає, які планування квартир бувають та кому вони підходять.

Вибір планування квартири – один з важливих етапів перед купівлею власного житла, що дозволить оптимально використати кожен квадратний метр простору.

Для сім’ї з дітьми

Для сім’ї з дітьми ідеально підійде класичне планування квартири, де кожна кімната ізольована – має окремий вхід. Найбільшу кімнату можна використати для вітальні, менші – для спалень. Кухня в такій квартирі також ізольована від решти приміщень.

В такому помешканні у батьків і дітей є особистий закритий простір, а ізольована від вітальні кухня – позитивний момент в плані безпеки і зручності, особливо під час активних дитячих ігор і відпочинку в загальній кімнаті.

У такій квартирі зручно жити людям з різними інтересами, потребами, режимами сну тощо.

Сучасний варіант для родини

Сьогодні багато забудовників пропонують просторі квартири для родин із суміжно-роздільним плануванням. В такому помешканні ізольовані кімнати для спалень, а інший житловий простір залишається відкритим, наприклад, вітальні і кухня об'єднані в студію.

Об'єднання вітальні з кухнею відкривають можливості для втілення сміливих і нестандартних дизайнерських ідей. А ще це чудовий простір для проведення часу всією родиною або з друзями.

Для пар без дітей і соло-мешканців

Якщо ви плануєте жити в квартирі одні або з парою, чудовим варіантом може стати квартира-студія, де кухня і житловий простір не розділені міжкімнатними стінками, що робить житло більш просторим, відкритим і світлим.

Разом з тим, якщо в квартирі-студії немає окремої спальні, в ній практично не буде місця для усамітнення. Тож якщо в ній житиме пара, варто добре продумати зонування, щоб кожен міг займатися своїми справами і не заважати іншому. Для зонування можна використати такі прийоми:

локальне освітлення;

ширми;

рухомі і нерухомі перестінки.

Ліжко в квартирі-студії має бути максимально віддалене від кухонної зони, а робоче місце потрібно відділити від місця відпочинку за допомогою стелажа або ширми.

Якщо в квартирі-студії житиме одна людина, простір можна розділяти лише візуально, використовуючи в кожній зоні різне оздоблення та індивідуальне освітлення.

Для практичного соло-мешканця

Для людей з обмеженим бюджетом, наприклад, для студентів хорошим варіантом може стати смарт-квартира площею до 30 квадратних метрів, в якій акцент – на ергономічності та функціональності житлового простору.

В смарт-квартирі встановлюється невелика, але повноцінна кухня, обладнуються місця для відпочинку, роботи і прийому гостей, є суміщений санвузол. Такі квартири практичні, функціональні, вигідні при покупці і протягом всього терміну експлуатації, хоча в них дещо обмежені можливості оформлення інтер’єру через невеликі розміри.

Раціональне співвідношення житлового та нежитлового простору – запорука комфорту планування. Уникайте тісних ізольованих кухонь, не віддавайте багато простору під передпокій, оптимально розділіть площу між мешканцями, щоб кожен мав особистий простір.