Яку квартиру обрати: чек-ліст з вибору планування житла для сімей і соло-мешканців
Планування квартири має відповідати потребам і запитам майбутніх мешканців. Сайт Dim.ria розповідає, які планування квартир бувають та кому вони підходять.
Вибір планування квартири – один з важливих етапів перед купівлею власного житла, що дозволить оптимально використати кожен квадратний метр простору.
Для сім’ї з дітьми
Для сім’ї з дітьми ідеально підійде класичне планування квартири, де кожна кімната ізольована – має окремий вхід. Найбільшу кімнату можна використати для вітальні, менші – для спалень. Кухня в такій квартирі також ізольована від решти приміщень.
В такому помешканні у батьків і дітей є особистий закритий простір, а ізольована від вітальні кухня – позитивний момент в плані безпеки і зручності, особливо під час активних дитячих ігор і відпочинку в загальній кімнаті.
У такій квартирі зручно жити людям з різними інтересами, потребами, режимами сну тощо.
Сучасний варіант для родини
Сьогодні багато забудовників пропонують просторі квартири для родин із суміжно-роздільним плануванням. В такому помешканні ізольовані кімнати для спалень, а інший житловий простір залишається відкритим, наприклад, вітальні і кухня об'єднані в студію.
Об'єднання вітальні з кухнею відкривають можливості для втілення сміливих і нестандартних дизайнерських ідей. А ще це чудовий простір для проведення часу всією родиною або з друзями.
Для пар без дітей і соло-мешканців
Якщо ви плануєте жити в квартирі одні або з парою, чудовим варіантом може стати квартира-студія, де кухня і житловий простір не розділені міжкімнатними стінками, що робить житло більш просторим, відкритим і світлим.
Разом з тим, якщо в квартирі-студії немає окремої спальні, в ній практично не буде місця для усамітнення. Тож якщо в ній житиме пара, варто добре продумати зонування, щоб кожен міг займатися своїми справами і не заважати іншому. Для зонування можна використати такі прийоми:
- локальне освітлення;
- ширми;
- рухомі і нерухомі перестінки.
Ліжко в квартирі-студії має бути максимально віддалене від кухонної зони, а робоче місце потрібно відділити від місця відпочинку за допомогою стелажа або ширми.
Якщо в квартирі-студії житиме одна людина, простір можна розділяти лише візуально, використовуючи в кожній зоні різне оздоблення та індивідуальне освітлення.
Для практичного соло-мешканця
Для людей з обмеженим бюджетом, наприклад, для студентів хорошим варіантом може стати смарт-квартира площею до 30 квадратних метрів, в якій акцент – на ергономічності та функціональності житлового простору.
В смарт-квартирі встановлюється невелика, але повноцінна кухня, обладнуються місця для відпочинку, роботи і прийому гостей, є суміщений санвузол. Такі квартири практичні, функціональні, вигідні при покупці і протягом всього терміну експлуатації, хоча в них дещо обмежені можливості оформлення інтер’єру через невеликі розміри.
Раціональне співвідношення житлового та нежитлового простору – запорука комфорту планування. Уникайте тісних ізольованих кухонь, не віддавайте багато простору під передпокій, оптимально розділіть площу між мешканцями, щоб кожен мав особистий простір.