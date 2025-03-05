Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA) розглядає можливість фінансування енергетичних та інфраструктурних проєктів в Україні, які раніше підтримувала Агенція США з міжнародного розвитку (USAID). Про це в середу, 5 березня, повідомило агентство «Укрінформ» з посиланням на главу українського офісу JICA Хідекі Мацунага.

Під час виступу на V українсько-японському форумі Мацунага зазначив, що підходи USAID і JICA дещо різняться, тому агентству буде непросто підхопити певні програми. Особливо це стосується проєктів у правовій сфері та фінансування громадянського суспільства. Утім JICA готова підтримати енергетику України й компенсувати втрату американського фінансування у цьому секторі.

«Ми хотіли б побачити, які прогалини виникли в енергетичному секторі, і спробувати максимально, наскільки можливо, їх заповнити. Звісно, у нас є певні бюджетні обмеження, але ми хотіли б робити більше... Безумовно, ми маємо серйозно подумати про енергетичну галузь та інфраструктуру, і ми будемо розглядати ці галузі», – сказав глава українського офісу JICA.

Нагадаємо, 20 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги, аби перевірити, чи відповідають вони цілям його політики.

26 січня стало відомо, що американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ призупинити всі проєкти та видатки на них.

Як відомо, USAID – це незалежне агентство федерального уряду США, яке надає невійськову допомогу іншим країнам. В Україні агенція підтримувала відбудову шкіл, надання медпослуг, ремонт критичної енергосистеми, роботу незалежних медіа в Україні тощо.

З початку повномасштабної війни USAID виділило 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу Україні та 5 млрд доларів – на розвиток. Ще 30 млрд доларів склала пряма бюджетна підтримка Україні.

Довідка

Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) – урядова організація, підпорядкована Міністерству закордонних справ Японії. JICA надає технічну допомогу, гранти та пільгові кредити країнам, що розвиваються. JICA було створено у 1974 році, працює у понад 150 країнах світу.

В Україні JICA працює з 2014 року. Від початку повномасштабної війни JICA надала Україні понад 1,1 млрд доларів допомоги. Японське агентство, серед іншого, реалізує в Україні програму екстреного відновлення на понад 500 млн доларів. Ідеться про проєкти у сферах транспорту, гуманітарного розмінування, зміцнення енергосистеми, відновлення галузі сільського господарства, а також сфер охорони здоров’я та освіти.