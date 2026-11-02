Андрій Ярмоленко забив історичний гол з пенальті

Вінгер київського «Динамо» Андрій Ярмоленко встановив історичне досягнення в українському футболі, повідомляє пресслужба Української Прем’єр-ліги. У матчі 11-го туру УПЛ проти «Кривбасу», який завершився перемогою киян із рахунком 2:0, 37-річний футболіст забив свій 125-й гол у чемпіонаті України та став одноосібним лідером рейтингу найкращих бомбардирів.

Історичний м’яч Ярмоленко забив на 43-й хвилині зустрічі, реалізувавши пенальті у ворота Олександра Кемкіна. Таким чином, Андрій випередив колишнього нападника «Динамо» Максима Шацьких, з яким до цього ділив перше місце в реєстрі голеадорів. На рахунку ексфорварда збірної Узбекистану 124 голи в чемпіонатах України.

Цікаво, що всі 125 м’ячів Ярмоленко забив саме у складі київського «Динамо». Третє місце в історичному бомбардирському рейтингу посідає ще один колишній динамівець Сергій Ребров, який відзначився 123 рази.

Варто зазначити, що Ярмоленко був безпосередньо причетний і до першого гола киян у матчі проти «Кривбасу». На 18-й хвилині він асистував Матвію Пономаренку, який відкрив рахунок.

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Однак історичний поєдинок для Андрія отримав і неприємне завершення. Наприкінці першого тайму Ярмоленко отримав пряму червону картку за грубий фол проти футболіста «Кривбасу» та залишив свою команду в меншості.

Найкращі бомбардири в історії чемпіонату України з футболу: