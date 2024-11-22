Ярослав Грицак переказав 50 тис. злотих фонду «Повернись живим»

Історик та викладач Українського католицького університету Ярослав Грицак став лауреатом премії польської фундації Юзефа Тішнера та краківського католицького видавництва «Знак» за книгу «Україна. Вирватись з минулого». Грицак отримав нагороду у категорії «Мислення згідно з цінностями». Пресслужба УКУ розповідає, що 50 тис. злотих (майже 500 тис. грн), які у межах премії отримав Грицак, перерахували на рахунок фонду «Повернись живим».

Книга Ярослава Грицака «Україна. Вирватись з минулого» розповідає про історію України від хрещення Київської Русі до повномасштабного російського вторгнення 2022 року.

«Якби я міг би мріяти про якусь нагороду, то премія Тішнера була б на першому місці. Я був завжди захоплений його постаттю і його філософією, а також гумором. Маю надію, що середовище УКУ виховає колись людину такого масштабу і впливу», – розповів Ярослав Грицак.

Зазначимо, що Юзеф Станіслав Тішнер (1931-2000) – польський католицький священник та філософ, який є кавалером вищої нагороди Польщі – Ордену білого орла. Він був знаковою постаттю в антикомуністичному польському русі «Солідарність». Премією Тішнера нагороджують з 2001 року.