Заява Качинського пролунала на тлі спільних українсько-польських пошукових та ексгумаційних робіт

Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський у п’ятницю, 14 серпня, заявив про нібито незаконні розкопки на території колишніх польських сіл у західних областях України. За його словами, «чорні копачі» можуть шукати цінності на місцях поховань жертв Волинської трагедії.

Польський політик заявив, що незаконні розкопки нібито відбуваються на території «Східної Галичини», маючи на увазі захід України.

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«Осквернення останків померлих і пограбування коштовностей жертв, серед яких є жертви Волинської різанини, так званими чорними копачами з метою наживи – і місцева українська влада знає, що все це відбувається», – написав Качинський.

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Він назвав цю інформацію «страшною й сумною» та заявив, що його партія звертатиметься до польських державних органів, зокрема до Міністерства закордонних справ.

«Ми вимагатимемо пояснень і реагування на цю злочинну практику», – заявив політик.

Водночас Качинський не навів жодних конкретних доказів своїх тверджень, не назвав місць, де нібито відбуваються розкопки, та не уточнив, на підставі яких даних зробив такі висновки.

Заява Качинського пролунала на тлі спільних українсько-польських пошукових та ексгумаційних робіт. Зокрема, польська сторона планує провести дослідження у 13 місцях на території України, тоді як українська – у чотирьох місцях у Польщі.

Нагадаємо, 7 серпня на території колишніх сіл Острівки та Воля Островецька Волинської області завершили ексгумаційні роботи, під час яких шукали місця поховання жителів, загиблих наприкінці серпня 1943 року. Загалом археологи виявили останки 55 людей.