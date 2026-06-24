Ярослав Железняк розповів про можливі шахрайські схеми «магів»

Народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк у середу, 24 червня, заявив, що звертається до Національної поліції та Бюро економічної безпеки із заявами щодо діяльності «відьми» Марії Тихої та «мага» Веліара.

За його словами, йдеться про можливі шахрайські схеми та незаконне отримання грошей від громадян.

Железняк стверджує, що діяльність цих магів може бути спрямована на вплив на частину українців, які довіряють езотеричним практикам більше, ніж офіційним джерелам інформації.

«Влада, очевидно, може використовувати цих персонажів, щоб впливати на той відсоток українців, які довіряють екстрасенсам більше, ніж новинам. А їх, увага, 40% за різними прогнозами соціологів», – зазначив депутат.

За словами Железняка, його команда вивчала діяльність цих людей і виявила, що їхні «прогнози» нібито повторюють певні інформаційні наративи, зокрема щодо політичних фігур та державних інституцій. Він також навів низку прикладів від звернень громадян, які, за його словами, втрачали значні суми після звернень до «мага» та «відьми». Серед них – оплати за зняття проклять, ритуали та пошук зниклих безвісти, після чого клієнти нібито втрачали зв’язок із виконавцями послуг.

«Одна із можливих схем Тихої – це нічні залякування. Ні, це не вона з’являється уві сні, а консультації, які начебто проходять вночі у голосових повідомленнях. Джерела кажуть, що “відьма” залякує клієнток родовими прокляттями та смертельними порчами», – заявив депутат.

Окремо він навів свідчення громадян, які повідомляли про значні фінансові втрати. За його словами, одна з жінок брала кредит у 160 тис. грн, щоб оплатити «послуги», після чого контакт із виконавцем зник. Інша передала близько 180 тис. грн готівкою за «лікування», яке не дало результату. Ще один випадок стосувався оплати 12 тисяч гривень за «пошук зниклого військового».

Щодо Веліара, Железняк зазначив, що той також надає подібні послуги за різними тарифами – від кількох тисяч гривень до десятків тисяч доларів за ритуали та прокляття.

«Але найбрудніший кейс, який нам показали – це історія матері, яка намагалася вилікувати свого маленького сина з дуже важкою хворобою… Але, коли дитині не стало краще, він запропонував просто нове платне втручання», – додав депутат.

Він також звернув увагу на невідповідність між задекларованими доходами та заявленими сумами заробітків фігурантів. За його словами, «відьма» офіційно задекларувала 7,3 млн грн доходу за 2025 рік, тоді як сама заявляла про значно вищі заробітки – до 30 тис. доларів на місяць.

Окремо Железняк заявив, що Веліар також декларує доходи, які не повністю збігаються з публічно озвученими сумами. За його словами, це може свідчити про можливі порушення податкового законодавства. Сам чоловік розповідав, що його доходи сягають 100 тис. доларів на місяць, однак за минулий рік він задекларував лише 9 млн грн.

«Ймовірне отримання десятків та сотень тисяч гривень за пошук безвісті зниклих або лікування аутизму без надання жодних послуг – це реальна кримінальна стаття, і вона дається за шахрайство. А ось потенційне отримання грошей на особисті картки або кешем, тобто в обхід рахунку ФОП – це ухилення від сплати податків. Працює однаково, причому як для звичайних людей, так і для тих, хто себе вважає відомим магом, відьмою, і навіть для відомих відьом і магів того ж самого Єрмака. Тому ми подаємо заяву до Національної поліції та Бюро економічної безпеки зі всіма перерахованими і додатковими доказами, яких ви не побачите в ефірі з точки зору поваги до жертв», – додав Железняк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак часто радився з ворожкою Веронікою Анікієвич щодо призначень на вищі державні посади. Детальніше про жінку, яка була записана в телефоні Андрія Єрмака як «Вероніка Феншуй Офіс», можна прочитати за посиланням.