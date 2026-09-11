Ярослава Магучіх

У п'ятницю, 11 вересня, у столиці Угорщини Будапешті стартував перший в історії Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики.

У стрибках у висоту виступали одразу три українки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Їхніми суперницями були: австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон, а також сербка Ангеліна Топіч, представниця Ямайки Ламара Дістін та полька Марія Жодзік.

Перший бар'єр – 1,86 м – Левченко та Геращенко подолали без проблем (щоправда Ірині для цього знадобилось дві спроби). На жаль, висоту 1,91 м Левченко взяти не змогла. Так само як і Дастін з Жодзік. Геращенко разом з Топіч і Паттерсон зупинились на позначці 1,95 м.

За перемогу ж Ярослава боролась з Оліслагерс. Українка підкорила 1,99 м з другої спроби, тоді як австралійка жодного разу не змогла не зачепити планку. Таким чином Магучіх стала першою в історії пеможницею Абсолютного чемпіонату світу в стрибках у висоту.

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