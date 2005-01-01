Яворівська РДА здавала в оренду 10 га землі за ₴80 на рік

ЕкономікаЮлія Лавришин, сьогодні, 16:413800

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Яворівська РДА здавала в оренду 10 га землі за ₴80 на рік

Яворівський районний суд визнав недійсним договір оренди землі між Яворівською РДА та фермерським господарством «Агролан». Згідно з цим договором, впродовж 13 років за ділянку площею 10 га фермер платив лише 80 грн орендної плати на рік. А, як стверджують у прес-службі прокуратури Львівської області, вартість цієї землі сягає 3 млн грн.

У рішенні суду йдеться про ділянку землі сільськогосподарського призначення площею 10 га в урочищі «Липки» на Яворівщині. У 2004 році цю ділянку Яворівська РДА передала в оренду власникові фермерського господарства «Агролан» на 25 років. Вартість оренди за договором — 7,79 грн на рік за один гектар, тобто 78 грн на рік за всю ділянку.

До суду в інтересах держави звернувся прокурор Городоцької місцевої прокуратури через недодержання істотних умов договору оренди, в тому числі невизначення нормативно-грошової оцінки землі.

Цікаво також, що в Управлінні Держгеокадастру, яке мало б бути стороною у договорі, оскільки за законом саме Держгекодастр розпоряджається землями державного значення, дізнались про такий договір лише у березні 2017 року.

Відтак суд визнав недійсним договір оренди та зобов'язав ФГ «Агролан» повернути цю ділянку у держвласність.

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