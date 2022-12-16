Видання Lb.ua стверджує, що СБУ застукала секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту в момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем

Єпископ Івано-Франківський і Коломийський УПЦ МП Никита (Сторожук) подав до суду на видання LB.ua через поширення інформації про те, що під час обшуків співробітники Служби безпеки України заскочили його під час у момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. Сам архімандрит факт близькості з неповнолітнім заперечив.

Як повідомляв ZAXID.NET, 25 листопада СБУ прийшла із обшуками до Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП. Під час обшуків правоохоронці виявили у служителів єпархії російські паспорти, а також оптові партії проросійської літератури, листування єпархії з московськими кураторами.

Крім цього, як повідомило видання LB.ua з посиланням на власні джерела, під час обшуку в адміністрації єпархії правоохоронці заскочили секретаря Чернівецької єпархії УПЦ МП архімандрита Никиту в момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем, який співає у церковному хорі.

Після оприлюднення цієї інформації архімандрит факт близькості з неповнолітнім заперечив. 15 грудня під час прес-конеференції у Києво-Печерській Лаврі єпископ Никита (Сторожук) заявив, що в день обшуку вранці почув «незрозумілий звук» і вибіг подивитися, що сталося, але «не встиг», бо нібито почув, як хтось вибивав скло. У цей же час, стверджує Никита, вибіг також і юнак.

«Нас змусили тримати руки над головою, і далі почалося… Я почув, як представники СБУ фотографували на телефон. Коли я запитав, хто дав вам право мене фотографувати, мені сказали, що ніхто не фотографує», – розповів архімандрит.

За його словами, ані йому, ані батькам хлопця, ані митрополиту Мелетію жодних юридичних документів (підозр) щодо нібито близькості з неповнолітнім юнаком не вручали. Під час цієї прес-конференції він заявив, що подасть до суду на редакцію сайту LB.ua за публікацію інформації та фото щодо інциденту з 17-річним хористом.

У коментарі «Детектору медіа» головний редактор LB.ua Олег Базар повідомив, що видання наразі не отримувало жодного офіційного повідомлення про суд чи вимоги позивача, а про сам позов редакція дізналася з прес-конференції єпископа.

Зазначимо, що під час тих же обшуків у єпархії УПЦ МП в Чернівцях, крім проросійської літератури та паспортів РФ, СБУ виявила ноутбук із дитячою порнографією.

Сам Никита Сторожук занесений до бази «Миротворець» через «маніпуляції і дестабілізацію суспільного життя в Україні». 23 листопада він очолив Івано-Франківську єпархію УПЦ МП, замінивши на цій посаді митрополита Серафима, який утік до Росії. 4 грудня стало відомо, що, попри секс-скандал, архімандрит Никита став єпископом.