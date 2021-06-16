Pгідно з угодою по Airbus-Boeing, всі нові пасажирські літаки повинні будуть розроблятися без субсидій

Сполучені Штати Америки та Європейський союз домовилися про п'ятирічне перемир'я у торговельній суперечці з приводу субсидій для Airbus і Boeing. В результаті такого рішення сторони ввели експортні мита на $11,5 млрд, повідомляє Bloomberg.

Так, торгова представниця США Кетрін Тай розповіла, що мита не застосовуватимуться до тих пір, поки виконуються умови угоди.

«Ця заява усуває давній торговий подразник у відносинах між США і ЄС», — сказала Тай.

За словами чиновників, згідно з угодою по Airbus-Boeing, всі нові пасажирські літаки повинні будуть розроблятися без субсидій.

Дійти згоди вдалося зокрема завдяки тому, що політики в Брюсселі та Вашингтоні починають усвідомлювати, що китайська компанія Commercial Aircraft Corp. of China, або Comac, до кінця десятиліття стане серйозним конкурентом Airbus і Boeing.