Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців 15 липня

Рада Європейського Союзу у середу, 15 липня, продовжила дію механізму тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік – до 4 березня 2028 року. Водночас для нових заявників запровадять додаткові вимоги щодо підтвердження виконання військового обов'язку перед Україною. Про це повідомила Рада ЄС.

Згідно з ухваленим рішенням, нові правила стосуватимуться лише громадян України, які вперше звертатимуться за отриманням статусу тимчасового захисту. Для українців, які вже користуються цим статусом у країнах ЄС, умови залишаться незмінними.

«Беручи до уваги оборонні потреби України, подальший тимчасовий захист надаватиметься лише тим, хто виконав вимоги щодо своїх військових обов'язків в Україні. Це обмеження застосовуватиметься лише до нових претендентів на отримання тимчасового захисту. Воно не буде стосуватися тих, хто вже має тимчасовий захист у ЄС», – йдеться у заяві.

Відтепер новим заявникам необхідно буде документально підтвердити, що вони виконали свої військові обов'язки або законно звільнені від них.

Зробити це можна буде кількома способами:

надати паспорт із відміткою української прикордонної служби про законний виїзд з України;

подати паперовий або електронний документ, який підтверджує виконання військового обов'язку або офіційне звільнення від нього.

Міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О'Каллаган заявив, що Європейський Союз і надалі підтримуватиме Україну, однак водночас прагне враховувати її оборонні потреби. За його словами, оновлений механізм має допомогти Україні зберігати спроможність захищатися від російської агресії, не припиняючи підтримки українських громадян, які вже перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС.

Зазначимо, що механізм тимчасового захисту ЄС був запроваджений у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час ним скористалися понад 4,38 млн громадян України. Найбільше українців із таким статусом перебуває в Німеччині – понад 1,2 млн, а також у Польщі – близько 960 тис.

Рада ЄС має формально ухвалити рішення про продовження статусу найближчими тижнями, після публікації в Офіційному журналі Євросоюзу воно набуде чинності наступного дня.

Нагадаємо, що Україна звернулася з пропозицією до ЄС обмежити українцям спеціальний статус тимчасового захисту ще початку червня. Та положення нової директиви почнуть діяти лише з березня 2027 року, коли завершиться дія режиму тимчасового захисту для громадян України, які були змушені залишити країну через війну. Зміни стосуватимуться чоловіків та жінок.