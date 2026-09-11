Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс

Європейська комісія офіційно схвалила надання Україні кредиту на підтримку в розмірі 6,1 млрд євро на закупівлю дронів та ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це 11 вересня заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

«Сьогодні Комісія офіційно затвердила виділення 6,1 млрд євро на придбання безпілотників та ракет для протиповітряної оборони України в рамках позики на підтримку України. Це справді дуже важливий крок уперед. Ми доклали чимало зусиль, співпрацюючи з державами-членами та Україною, щоб досягти цієї мети», – сказав Кубілюс.

Він додав, що це рішення офіційно дає Україні можливість закуповувати ракети PAC-3 для систем ППО Patriot з коштів програми Ukraine Support Loan на суму 90 млрд євро.

Кубілюс пояснив, що для того, щоб фінансування Євросоюзу було спрямовано на закупівлю озброєння третіх країн, держави-члени ЄС повинні ухвалити окреме рішення.

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«Цей пакет, що фінансується з кредиту на підтримку України, передбачає п’ять відступів від стандартних умов прийнятності закупівель. Три з них стосуються безпілотників і компонентів українського виробництва, вартість яких перевищує встановлені ліміти, а два – обладнання американського виробництва (зокрема ракет PAC-3), у тому числі через механізм спільної закупівлі, що координується НАТО», – зазначив він.

Європейський комісар констатував, що завдяки цьому рішенню Євросоюз забезпечив розподіл усіх 28,3 млрд євро, виділених з кредиту у 2026 році на оборонні потреби України. Зараз Єврокомісія опрацьовує запити на виплату 4,7 млрд євро додатково до 8,3 млрд євро, вже виплачених раніше.

«Отже, процес виділення коштів також просувається вперед. Перед перерахуванням коштів Комісія перевіряє контракти, щоб переконатися в їхній відповідності умовам кредиту на підтримку України та правилам закупівель, узгодженим із державами-членами», – зазначив Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, 8 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що країни-члени ЄС погодили виняток, який дозволить Україні використовувати кошти європейського кредиту для закупівлі критично важливих компонентів для зенітно-ракетних систем Patriot.

У серпні президент Володимир Зеленський повідомляв, що запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot становлять лише близько 1% від кількості, необхідної Україні для ефективного захисту від російських балістичних атак. За словами президента, отримання додаткових 5% від необхідної кількості ракет могло б допомогти Україні пройти зимовий період і врятувати життя людей. Водночас 10% було б достатньо, щоб збивати всі балістичні ракети, які запускає Росія.