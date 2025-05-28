У 2025 році Росія може отримати від експорту сировини та енергоносіїв 233 млрд євро

Через те, що запровадженні санкції проти Росії досі не мають великого впливу, у 2025 році Москва може отримати від експорту сировини та енергоносіїв до Європейського Союзу 20 млрд євро. Про це у вівторок, 27 травня, повідомила німецька газета-таблоїд Bild.

За підрахунками журналістів, у 2025 році Росія може отримати від експорту сировини та енергоносіїв 233 млрд євро, з яких понад 20 млрд євро надійде з країн ЄС. У газеті наголошують, що це в рази більше, ніж Євросоюз виділяє на військову допомогу Україні для боротьби у війні проти Росії.

«Тільки за один місяць країни ЄС купили в Росії нафти, газу та урану приблизно на 2 млрд євро. Тому завдяки величезному експорту енергоносіїв Росія може дозволити розвиток і постійне зростання військової економіки», – додають у матеріалі.

Нагадаємо, 20 травня ЄС схвалив свій 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти майже 200 кораблів тіньового флоту. Крім цього, Велика Британія того дня також оголосила про нові санкції проти Росії, які стосуються організацій, що підтримують російську військову промисловість, експорт енергоносіїв та інформаційну війну.