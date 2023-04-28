Єврокомісія розблокувала ввезення української агропродукції до п’ятьох країн
Україна не зможе ввозити до п’ятьох країн зерно, натомість вони скасують заборону на імпорт решти сільгосппродукції
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Європейська комісія досягла принципової угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо української агропродовольчої продукції, імпорт якої ці країни заборонили, повідомив у п’ятницю, 28 квітня, віце-президент ЄК Валдіс Домбровскіс.
«Я радий оголосити, що ми досягли політичного рішення щодо імпорту української агропродукції до ЄС. Ми домовилися з Україною та п’ятьма її сусідніми країнами-членами ЄС, як врегулювати ситуацію», – сказав Домбровскіс, якого цитує «Європейська правда».
За його словами, Єврокомісія запропонувала «виняткові захисні заходи», тобто заборону на імпорт, для чотирьох видів продукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку, насіння соняшнику. Домбровскіс не назвав термін дії заборони. Водночас до переліку не увійшла соняшникова олія. Однак щодо деяких продуктів, як-от соняшникова олія, проводитимуться захисні розслідування.
ЄС також виділить пакет підтримки у розмірі 100 млн євро для постраждалих фермерів у 5 країнах-членах. В обмін на це п'ять країн ЄС скасують односторонні заходи щодо заборони на імпорт української продукції.
«Ми врахували занепокоєння як фермерів сусідніх країн ЄС, так і України», – додав він.
Чинні заходи, що запроваджують безмитну торгівлю з Україною, закінчуються 5 червня, тож нові заходи мають набути чинності на день пізніше. Посли ЄС сьогодні проголосували за відповідний регламент.
Нагадаємо, починаючи з 15 квітня, Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина й Болгарія заборонили імпорт з України всієї сільськогосподарської продукції. Окрім зерна, заборона також включала, наприклад, яйця та мед. Забороні передували протести місцевих аграріїв. Їх обурювало, що українське дешевше зерно, призначене для транзиту, насправді осідає в їхніх країнах.