Європа рекордно збільшила закупівлі російського

Країни Європейського Союзу в першій половині 2026 року імпортували рекордний обсяг скрапленого природного газу (LNG) із російського проєкту «Ямал СПГ» напередодні набуття чинності заборони ЄС на його імпорт. Про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, європейські компанії придбали 9,89 млн тонн скрапленого газу із заводу «Ямал СПГ» за перші шість місяців 2026 року. Це на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і є найвищим показником за весь час.

За даними аналітичної компанії Kpler, найбільшими покупцями російського LNG стали Франція (3,6 млн тонн), Бельгія (2,9 млн тонн) та Іспанія (2,7 млн тонн). А за оцінками німецької екологічної організації Urgewald, загальна вартість цих поставок могла сягнути 6 млрд євро.

У Financial Times зазначили, що ці дані свідчать про те, що Європа й надалі відіграє ключову роль у підтримці роботи одного з найбільших російських газових проєктів попри повномасштабну війну Росії проти України.

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Представник Urgewald Себастьян Реттерс назвав такі обсяги закупівель «шокуючими», особливо на тлі посилення російських атак на українську енергетичну та цивільну інфраструктуру.

Наразі законодавство ЄС уже забороняє закупівлю російського LNG за короткостроковими контрактами. Водночас поставки за довгостроковими угодами залишаються дозволеними.

З 1 січня 2027 року в Європейському Союзі набуде чинності повна заборона на імпорт російського скрапленого природного газу за довгостроковими контрактами. Того ж року ЄС також планує повністю припинити імпорт російського газу, що постачається трубопроводами.