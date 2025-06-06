фото Unsplash

Деякі фрукти, овочі та інші продукти з нашого столу також можна давати собакам

Деякі людські продукти цілком безпечні для собак та можуть стати для них смачними ласощами. Але є й ті, які варто повністю виключити з раціону, адже вони шкодять здоров’ю тварини. Parade Pets розповідає, чим ви можете пригостити свого улюбленця, а що не варто давати. Безпечні та смачні для собак продукти Чорниця. Саме ця ягода є одним з найкращих джерел антиоксидантів, які ви можете дати своєму собаці. Проте її потрібно давати в невеликих кількостях. Морква. Ви також можете дати своєму собаці трохи моркви, але зазвичай менше чверті склянки на день. Адже якщо давати моркву у великих кількостях, це може спричинити проблеми. Скибочки яблук. Яблука – чудовий перекус з високим вмістом клітковини, якщо давати їх в помірних кількостях. Вони низькокалорійні, містять багато вітамінів і зберігають зуби вашого собаки чистими, на відміну від обробленого сухого корму, який більшість людей дають своїм собакам. Не давайте собаці серцевини яблук, оскільки вони можуть бути небезпечними для нього. Кавун. Якщо ви не даватимете собаці занадто багато кісточок, кавуни є чудовою закускою, оскільки вони низькокалорійні та містять багато антиоксидантів. Горіхи. У межах розумного деякі горіхи можна їсти, але оскільки вони містять багато жирів, їх калорійність завжди потрібно віднімати з раціону, щоб уберегти собаку від ожиріння. Ви можете спробувати давати собаці смажений кеш’ю, який є хорошим джерелом антиоксидантів, якщо у собаки не було панкреатиту в минулому та арахіс, який насправді є бобовим, але його можна їсти в розумних кількостях. Що не можна давати собаці? Є продукти, які небезпечні навіть у малій кількості: Виноград та родзинки. Можуть спричинити відмову органів та смерть. Шоколад. Містить теобромін, який є токсичним для собак. Картопляні чипси. Мають багато солі, калорій та повні жиру та добавок, які можуть бути токсичними для вашого улюбленця. Цукерки. Цукор у звичайних цукерках може викликати у собаки нудоту, але ксиліт, доданий до цукерок без цукру, ще гірший. Ксиліт спричиняє падіння рівня цукру в крові, що призводить до блювоти, порушення координації рухів, навіть до коми та смерті собаки. Навіть невелика доза може викликати у собаки печінкову недостатність. Горіхи макадамії. Хоча вони містять багато жиру і можуть викликати панкреатит, подібно до деяких інших жирних горіхів, таких як пекан, горіхи макадамії містять ще одну токсичну сполуку, через що собака може сильно захворіти та навіть померти.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter