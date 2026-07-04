Віктор Ющенко написав листа Дональду Туску

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що отримав лист від третього президента України Віктора Ющенка. У ньому експрезидент закликав польського прем’єра спільно працювати над українсько-польськими відносинами. Про це Дональд Туск повідомив у суботу, 4 липня, під час пресконференції, передає Polsat News.

Дональд Туск назвав рішення Володимира Зеленського про надання одному з підрозділів ЗСУ почесного найменування на честь Героїв УПА «невдалим». За його словами, Україна має зробити крок для послаблення напруженості між країнами. Зокрема, за словами Туска, він отримав «кілька сигналів» від українських політиків. Серед тих, хто звернувся до польського прем’єра, був третій президент України Віктор Ющенко.

«Колишній президент України Віктор Ющенко звернувся до мене з дуже щирим зверненням, листом, з проханням спробувати разом працювати над минулим і зробити так, щоб минуле не керувало майбутнім, що якщо минуле керуватиме нами, майбутнє не буде легким. [...] Ми очікуємо, що Україна зробить перший крок після цього невдалого рішення президента Зеленського», – сказав Дональд Туск.

Польський прем’єр зазначив, що Україна вже намагається знизити напругу, але Польща хоче почути «дуже чіткий сигнал з Києва». Водночас він зауважив, що Росія зацікавлена в тому, щоб напруга між Україною та Польщею зберігалася, уточнює «Укрінформ». За словами Дональда Туска, Росія намагатиметься «всіма можливими способами» посварити Польщу та Україну, провокуючи політичні й емоційні конфлікти.

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«У нас не було жодних сумнівів, і ми вже раніше бачили подібні приклади, що Москва намагатиметься використати той факт, що в Польщі перебуває велика кількість українських біженців та мігрантів, а також те, що Польща з перших днів війни активно підтримала Україну в її обороні від Росії», – зауважив Дональд Туск.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський підписав указ про надання Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. Польський президент Кароль Навроцький назвав цей крок образливим для Польщі й 19 червня заявив, що позбавив Володимира Зеленського ордену Білого Орла – найвищої польської державної нагороди.

Після цього низка українських політиків, зокрема Віктор Ющенко, на знак підтримки Володимира Зеленського відмовилась від польських державних нагород. Водночас кілька польських політиків заявили про відмову від державних нагород України.

Володимир Зеленський заявив, що бачить у рішенні польського президента позбавити його ордена Білого Орла «виключно електоральний процес», оскільки восени 2027 року в Польщі відбудуться парламентські вибори. Водночас Кароль Навроцький заявив, що конфлікт не повʼязаний з внутрішньою політикою Польщі.

На тлі суперечок з Україною Польща пригрозила блокувати вступ Києва до ЄС через вшанування діячів ОУН і УПА та відмовилася передавати винищувачі в обмін на українські дронові технології.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Варшаві зустріч зі своїм польським колегою Радославом Сікорським. За словами Андрія Сибіги, Україна запропонувала Польщі «пакет антикризових кроків» для врегулювання відносин між країнами.