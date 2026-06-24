Спершу тариф планували підняти до 98 грн за кубометр

У Тернополі з 1 липня зросте вартість на послуги водовідведення та водопостачання. Загальний тариф становитиме 72,78 грн за 1 м3. Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради у середу, 24 червня. Раніше комунальне підприємство «Тернопільводоканал» пропонувало встановити тариф на рівні 98,59 грн за 1 м3. Після висновку аудиторів щодо правильності розрахунків вартість зменшили приблизно на 26 грн.

З 1 липня для населення та юридичних осіб встановлено такі тарифи (без ПДВ):

централізоване водопостачання – 38,46 грн за 1 м 3 ;

; централізоване водовідведення – 34,32 грн за 1 м3.

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Водночас у Тернополі запровадять компенсацію за показники загальнобудинковог о лічильника води. З місцевого бюджету покриватимуть різницю між показниками загальнобудинковог о лічильника та усіма лічильниками з квартир. Раніше мешканці будинку додаткового платили гроші, якщо ці показники не збігалися. Під час виконкому прийняли рішення про запровадження цієї місцевої пільги та внесли зміни до міської програми «Турбота».

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У міській раді Тернополя пояснили, що зростання тарифів зумовлене:

подорожчанням вартості електроенергії більш ніж у 2 рази;

ціни на паливно-мастильні матеріали збільшилися в середньому у 3 рази;

утричі зросли витрати на реагенти;

майже вдвічі збільшилися витрати на податки та збори;

зросли витрати на оплату праці та соціальні відрахування, відповідно до вимог законодавства;

збільшилися витрати на амортизацію, виробничі інвестиції та проведення ремонтних робіт.

Окрім того, станом на червень заборгованість КП «Тернопільводоканалу» перед Міністерством фінансів України становить 340 млн грн.

Нагадаємо, 16 червня у Тернополі відбулися громадські слухання щодо підняття вартості тарифу на водопостачання та водовідведення. Мешканці виступили проти підвищення ціни на послуги місцевого водоканалу.