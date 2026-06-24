У Тернополі вдвічі зросте тариф на послуги водоканалу
Варість комплексної послуги становитиме 72,78 грн за кубометр
У Тернополі з 1 липня зросте вартість на послуги водовідведення та водопостачання. Загальний тариф становитиме 72,78 грн за 1 м3. Таке рішення прийняли під час засідання виконавчого комітету Тернопільської міської ради у середу, 24 червня. Раніше комунальне підприємство «Тернопільводоканал» пропонувало встановити тариф на рівні 98,59 грн за 1 м3. Після висновку аудиторів щодо правильності розрахунків вартість зменшили приблизно на 26 грн.
З 1 липня для населення та юридичних осіб встановлено такі тарифи (без ПДВ):
- централізоване водопостачання – 38,46 грн за 1 м3;
- централізоване водовідведення – 34,32 грн за 1 м3.
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У міській раді Тернополя пояснили, що зростання тарифів зумовлене:
- подорожчанням вартості електроенергії більш ніж у 2 рази;
- ціни на паливно-мастильні матеріали збільшилися в середньому у 3 рази;
- утричі зросли витрати на реагенти;
- майже вдвічі збільшилися витрати на податки та збори;
- зросли витрати на оплату праці та соціальні відрахування, відповідно до вимог законодавства;
- збільшилися витрати на амортизацію, виробничі інвестиції та проведення ремонтних робіт.
Окрім того, станом на червень заборгованість КП «Тернопільводоканалу» перед Міністерством фінансів України становить 340 млн грн.
Нагадаємо, 16 червня у Тернополі відбулися громадські слухання щодо підняття вартості тарифу на водопостачання та водовідведення. Мешканці виступили проти підвищення ціни на послуги місцевого водоканалу.