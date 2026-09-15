Андрія Єрмака підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 15 вересня, продовжив на 60 днів дію процесуальних обов’язків, покладених на колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака, якого підозрюють у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Водночас суд звільнив його від обов’язку носити електронний браслет.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив дію встановлених для Єрмака обов’язків ще на 60 днів. Він і надалі повинен з’являтися за вимогою детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, а також не залишати межі раніше визначених населених пунктів. Крім того, Єрмак має здати на зберігання документи, які дають право на виїзд з України та в’їзд до неї, зокрема закордонний і дипломатичний паспорти.

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Також йому заборонено спілкуватися з визначеними судом людьми, зокрема іншими підозрюваними та свідками, щодо обставин кримінального провадження.

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Водночас ВАКС не продовжив обов’язок носити електронний браслет. У суді пояснили, що, відповідно до висновку незалежного медичного спеціаліста, подальше використання електронного засобу контролю могло становити загрозу для життя та здоров’я підозрюваного.

«Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у продовженні цього процесуального обов’язку», – зазначили у суді.

Нагадаємо, 11 травня НАБУ та САП повідомили екскерівнику Офісу президента Андрію Єрмаку про підозру у легалізації 460 млн грн під час будівництва котеджного містечка «Династія» на Київщині. 14 травня ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 140 млн грн. 18 травня за Єрмака внесли всю суму, після чого він вийшов із СІЗО.

21 травня Апеляційна палата ВАКС залишила запобіжний захід без змін. Єрмаку заборонили залишати Київ без відповідного дозволу та зобов’язали носити електронний браслет. Водночас у липні йому надали дозвіл на поїздку до прифронтових регіонів для надання правової допомоги військовослужбовцям у межах проєкту «Адвокат+».

10 серпня ВАКС пом’якшив запобіжний захід Єрмаку, дозволивши йому виїжджати до низки прифронтових областей без окремого дозволу прокурора, детектива чи суду.